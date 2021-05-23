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Кинув навчання заради музики: цікаві факти з життя фронтмена переможців Євробачення 2021

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Неділя 23 травня 2021 18:42
Кинув навчання заради музики: цікаві факти з життя фронтмена переможців Євробачення 2021 Фото: Давид Даміано (instagram.com/ykaaar)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 22 травня, пройшов фінал Євробачення 2021, на якому перемогу здобула Італійський рок-гурт Måneskin з піснею "Zitti e buoni" ("Сиди і мовчи").

Вокалістом Måneskin є харизматичний Давид Даміано. Styler зібрав цікаві факти з життя 22-річного хлопця, який вже встиг підкорити багатьох шанувальників Євробачення.

Кинув навчання заради музики: цікаві факти з життя фронтмена переможців Євробачення 2021

Фото: Давид Даміано (instagram.com/ykaaar)

Давид народився 8 січня 1999 року в Римі. Хлопець навчався в ліцеї, але потім кинув навчання заради музики. Він заснував гурт Måneskin разом з трьома своїми друзями - басисткою Вікторією де Анжеліс, гітаристом Томасом раджі і барабанщиком Ітаном Торкіо.

Кинув навчання заради музики: цікаві факти з життя фронтмена переможців Євробачення 2021

Давид Даміано разом з гітаристом групи Måneskin (фото: (instagram.com/ykaaar)

У 2017 році молодий гурт Maneskin прийшов на італійський "Х-Фактор" і просто "підірвав" шоу своєю енергетикою. Вокаліст був на підборах і продемонстрував свої вміння танцю на пілоні.

Виступ Måneskin на італійському "Х-Фактор" (відео: YouTube)

Особисте життя

У 2021 році Давид Даміано оголосив про те, що вже чотири роки зустрічається з 25-річною фотомоделлю Джорджією Солері. При цьому пара не публікує спільні фото в соцмережах.

Кинув навчання заради музики: цікаві факти з життя фронтмена переможців Євробачення 2021

Джорджія Солері (фото: instagram.com/giorgiasoleri_)

Скандал на Євробаченні 2021

Даміано запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу. На відео музикант за столом з іншими учасниками групи нахиляється і нібито щось "занюхує".

Під час прес-конференції Євробачення 2021 журналіст поцікавився в італійця, чи був це кокаїн. На що Даміано зазначив, що він нічого не вживає і це можуть підтвердити його колеги по гурту. А за столиком він просто підіймав склянку, яку впустив його товариш.

Кинув навчання заради музики: цікаві факти з життя фронтмена переможців Євробачення 2021

Фото: Давид Даміано (instagram.com/ykaaar)

Нагадаємо, фронтмен Måneskin назвав пісню українців Go_A найкращою на Євробаченні.

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