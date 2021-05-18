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Євробачення 2021: хто виступить на першому півфіналі і які у них шанси на перемогу

Автор: Анна Шиканова

У Роттердамі стартує Євробачення 2021 і сьогодні пройде перший півфінал міжнародного конкурсу. Другий півфінал відбудеться 20 травня, а фінал конкурсу – в суботу, 22 травня.

Хто виступить у першому півфіналі, які є шанси на перемогу у цих учасників і під яким номером йде представник України – читайте в нашому матеріалі нижче.

Порядок виступів у першому півфіналі

Жеребкування на виступи учасників було проведено ще в січні 2020 року. Проведення конкурсу скасували через пандемію, але результати вирішили залишити для 2021 року. Тому першими на сцену Євробачення вийдуть:

1. Литва

2. Словенія

3. Росія

4. Швеція

5. Австралія

6. Північна Македонія

7. Ірландія

8. Кіпр

9. Норвегія

10. Хорватія

11. Бельгія

12. Ізраїль

13. Румунія

14. Азербайджан

15. Україна

16. Мальта

Рейтинги букмекерів на фаворитів першого півфіналу

Букмекери прогнозують перше місце в півфіналі представнику Мальти, друге - співачці з Кіпру, а на третьому місці опинилася група Go_A, яка представляє Україну з оригінальною композицією "Шум".

Destiny - Je Me Casse

Elena Tsagrinou - El Diablo

Go_A - SHUM

Четверте місце букмекери пророкують Литві та замикає п'ятірку представниця від Росії – співачка Маніжа.

Скріншот

Рейтинги букмекерів на переможця Євробачення 2021

У загальному Рейтингу Букмекерів колектив go_a займає восьму позицію. На першому місці - співак з Італії, на другому – представниця Франції, а на третьому – Мальта, якій пророкують перемогу в першому півфіналі.

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна буде подивитися перший півфінал Євробачення і як проголосувати.

А також розповідали про те, коли й де можна буде побачити виступ колективу Go_A на Євробачення 2021.

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