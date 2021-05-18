Євробачення 2021: хто виступить на першому півфіналі і які у них шанси на перемогу

У Роттердамі стартує Євробачення 2021 і сьогодні пройде перший півфінал міжнародного конкурсу. Другий півфінал відбудеться 20 травня, а фінал конкурсу – в суботу, 22 травня.

Хто виступить у першому півфіналі, які є шанси на перемогу у цих учасників і під яким номером йде представник України – читайте в нашому матеріалі нижче.

У загальному Рейтингу Букмекерів колектив go_a займає восьму позицію. На першому місці - співак з Італії, на другому – представниця Франції, а на третьому – Мальта, якій пророкують перемогу в першому півфіналі.

Букмекери прогнозують перше місце в півфіналі представнику Мальти, друге - співачці з Кіпру, а на третьому місці опинилася група Go_A, яка представляє Україну з оригінальною композицією "Шум".

Жеребкування на виступи учасників було проведено ще в січні 2020 року. Проведення конкурсу скасували через пандемію, але результати вирішили залишити для 2021 року. Тому першими на сцену Євробачення вийдуть:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, де можна буде подивитися перший півфінал Євробачення і як проголосувати.

А також розповідали про те, коли й де можна буде побачити виступ колективу Go_A на Євробачення 2021.