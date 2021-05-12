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Солістка Go_A розповіла про шанувальників з Росії: ми не можемо їх не любити

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Середа 12 травня 2021 12:34
Солістка Go_A розповіла про шанувальників з Росії: ми не можемо їх не любити Фото: солістка Go_A висловилася про фанатів з РФ (instagram. com. goaband)
Автор: Людмила Жукова

Солістка групи Go_A Катерина Павленко, яка представлятиме нашу країну на конкурсі Євробачення 2021, розповіла, що колектив дуже люблять фанати з Росії.

Про це вона повідала в інтерв'ю на DW Ukrainian.

"У нас, до речі, багато шанувальників з Росії, вони пишуть дуже приємні слова, пишуть навіть українською мовою, і з Сибіру пишуть", - розповіла Павленко.

За словами солістки, росіяни пишуть групі, що"ми ваші".

"Там же багато українців залишилося. Ми не можемо їх не любити тільки через те, що вони проживають на тій території", - зазначила співачка.

При цьому група не планує виступати в Росії, щоб їх репутація залишалася чистою. Також колектив відмовляється від реклами алкоголю, яку їм багато разів пропонували.

"Аполітичною може бути тільки людина, яка ніколи не стикалася з війною і у якої ніхто не загинув на війні, яка взагалі не розуміє, що там відбувається", – сказала Павленко.

Солістка Go_A розповіла про фанатів з Росії

Як ми писали раніше, Go_A провели першу репетицію номера для Євробачення і показали, як проводять час у Роттердамі.

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