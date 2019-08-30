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Не Амстердам: назвали місто проведення Євробачення 2020

STYLERЖиття    30.08.2019 - 15:26
Не Амстердам: назвали місто проведення Євробачення 2020
Колаж РБК-Україна

У 2020 році музичне змагання відбудеться в Нідерландах

Де пройде Євробачення 2020 - питання, яке цікавить всіх шанувальників європейського музичного конкурсу, тим більше, що практично всі були впевнені, що він пройде в Амстердамі. Але не все гладко склалося. Організатори вирішили провести пісенне змагання в Роттердамі, адже в Амстердамі не знайшлося концертного майданчика, який би задовольнив всі вимоги Євробачення 2020.

Інформація повністю підтверджена на офіційному сайті міжнародного конкурсу. Крім того, стали відомі дати проведення. Євробачення стартує 12 травня, замість раніше оголошеної дати 28 квітня.

Зазначимо, Роттердам був обраний в якості приймаючого міста в результаті тендеру, в ході якого в цілому п'ять голландських міст боролися за проведення престижного музичного конкурсу в шоу-бізнесі.

Не Амстердам: назвали місто проведення Євробачення 2020Фото: Ahoy Arena (ahoy.nl)

До речі, Роттердам - друге за величиною місто в Нідерландах. На Ahoy Arena, де будуть виступати учасники в 2020 році, в 2017 році проводили дитяче Євробачення. На концертному майданчику є три зали, найбільший з яких вміщає 16,5 тис. чоловік, інші вміщують 4 і 6 тисяч чоловік.

Не Амстердам: назвали місто проведення Євробачення 2020Скріншот з сайту (ahoy.nl)

Нагадаємо, що 19 травня, 25-річний музикант з Нідерландів Дункан Лоуренс переміг у пісенному конкурсі Євробачення 2019.

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