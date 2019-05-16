Євробачення 2019: де і коли дивитися другий півфінал

Другий півфінал Євробачення 2019 розпочнеться 16 травня о 22:00 за київським часом. На сцену конкурсу в Тель-Авіві вийдуть 18 учасників, але тільки 10 з них зможуть пройти до фіналу.

Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2019 онлайн

Пряму трансляцію пісенного конкурсу в ефірі українського телебачення можна буде подивитися на декількох каналах. Другий відбірковий тур Євробачення 2019 режимі онлайн покажуть на UA: Перший, UA: Культура і СТБ.

Коментувати шоу на UA: Перший буде Тимур Мірошниченко, який вів Євробачення 2017 Києві. На СТБ коментатором конкурсу стане шоумен і ведучий Національних відборів Сергій Притула.

Початок трансляції другого півфіналу Євробачення 2019 на українському ТБ - 16 травня о 22:00, а завершиться вона після опівночі.

Євробачення 2019 (фото: eurovision.tv)

Дивитися онлайн Євробачення в Тель-Авіві також можна буде на офіційному каналі конкурсу в YouTube, але вже без коментарів.

Учасники другого півфіналу Євробачення 2019

16 травня на ізраїльській сцені заспівають 18 конкурсантів. Порядок їх номерів було визначено жеребкуванням:

Вірменія Ірландія Молдова Швейцарія Латвія Румунія Данія Швеція Австрія Хорватія Мальта Литва Росія Албанія Норвегія Нідерланди Республіка Північна Македонія Азербайджан

Учасники другого півфіналу (відео: youtube.com/eurovision)

Після завершення виступів за представника кожної країни проголосують телеглядачі і журі. В результаті, тільки 10 учасників пройдуть у фінал Євробачення.

Саме в другому півфіналі відбудеться виступ головних претендентів на перемогу. За ставками букмекерів, найбільші шанси отримати кришталевий мікрофон Євробачення у конкурсантів із Нідерландів (Duncan Laurence) та Швеції (John Lundvik).

Нагадаємо, однією із запрошених гостей Євробачення 2019 стала Вєрка Сердючка. Українська зірка вже встигла відзначитися на церемонії відкриття шоу, коли запропонувала ведучій випити шампанського.

Також раніше ми розповідали, що на помаранчевій доріжці Євробачення одна з конкурсанток повторила образ MARUV, яка мала представляти Україну на пісенному конкурсі.