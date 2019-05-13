Євробачення 2019: образ MARUV з'явився на червоній доріжці

Євробачення 2019 - кіпрська співачка повторила образ MARUV (фото: колаж РБК-Україна)

Представниця Кіпру повторила образ української співачки MARUV

Євробачення 2019 стартувало в Тель-Авіві. 64-й пісенний конкурс триватиме до 18 травня. При цьому 14 і 16 числа пройдуть півфінали. За пару днів до першого півфіналу відбулася офіційна церемонія відкриття конкурсу.

По помаранчевої доріжці, яка зайняла місце червоної, пройшлися представники 41 країни. Всі учасники доріжки дефілюють по ній, дають інтерв'ю та фотографуються з фанатами.

У цьому році на відкритті було багато яскравих образів, але 38-річна представниця Кіпру співачка Tamta нічого кращого не придумала, як скопіювати образ української співачки MARUV.

Євробачення 2019 - кіпрська співачка повторила образ MARUV (фото: eurovision.tv)

Tamta пройшлася по помаранчевої доріжці в ботильйонах на 20-сантиметрових підборах, точно таких, які були на скандальній MARUV, яка не поїхала в Ізраїль представляти Україну.

Євробачення 2019 - кіпрська співачка повторила образ MARUV (фото: eurovision.tv)

При цьому пересуватися на настільки високих підборах кіпріотка з грузинським корінням змогла лише за підтримки хлопців зі свого балету. Варто зазначити, що у MARUV таке взуття - частина її сценічного образу, в якому вона виступає на сцені.

Євробачення 2019 - кіпрська співачка повторила образ MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що Євробачення 2019 пройде без участі України, але ми вирішили згадати, хто представляв нашу країну на цьому конкурсі.

Ми також писали про те, що Вєрка Сердючка вже встигла відзначитися на відкритті Євробачення 2019 і змусила провідну випити алкоголь.