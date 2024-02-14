Европе грозит новый "ледниковый период": к чему готовиться украинцам

Основное о проблеме

Еще в начале 2021 года климатологи заявили, что в Атлантическом океане наблюдается замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, влияющей на Гольфстрим.

Известно, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (с английского - Atlantic meridional overturning circulation или AMOC) - одна из основных систем циркуляции океана на Земле.

Она перераспределяет тепло на нашей планете и оказывает большое влияние на климат, а внимательные наблюдения за ней ведутся по меньшей мере с 2004 года.

AMOC, в частности, переносит теплую поверхностную воду из Мексиканского залива в северную часть Атлантического океана, где она охлаждается и становится более соленой, пока не достигает севера Исландии.

Такая циркуляция сопровождается ветрами, также способствующими возникновению мягкой и влажной погоды в Ирландии, Великобритании и других частях Западной Европы.

Топографическая карта Северных морей и субполярных бассейнов с поверхностными течениями (сплошные кривые) и глубинными течениями (штриховые кривые), являющихся частью AMOC (инфографика: en.wikipedia.org)

Чем обеспокоены ученые

По словам исследователей, последствия замедления циркуляции заметны уже сегодня. В будущем это может привести к экстремальным погодным изменениям в Европе, повышению уровня морей и росту количества штормов.

Стефан Рамсторф из Потсдамского института исследований влияния на климат объяснил, что за 20-30 лет AMOC может стать еще слабее, а климат в Европе - существенно измениться.

Недавнее исследование, проведенное командой ученых из Утрехтского университета в Нидерландах, подтвердило эту теорию.

Ученые обеспокоены тем, что коллапс AMOC становится гораздо более вероятным и более близким, чем прогнозировалось ранее.

Изображение AMOC относительно глобальной термохалинной циркуляции - перемешивания океанических вод по глубине (инфографика: en.wikipedia.org)

Что угрожает Европе

Сложное компьютерное моделирование с учетом множества факторов для отслеживания Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции указывает на то, что человечество приближается к "переломному моменту", который может привести к непредсказуемым последствиям - климатическому хаосу.

Предполагается, что через несколько десятилетий температура в северо-западной Европе может снизиться на 9-27 градусов по Цельсию, арктические льды - распространятся на южные широты, а жара в Южном полушарии - значительно усилиться.

Это изменит глобальный характер выпадения осадков и разрушит большие экосистемы (вроде амазонской). Ряд ученых предполагает, что это вызовет нехватку продовольствия и питьевой воды по всему миру.

Причиной такой ситуации является, в частности, глобальное потепление, из-за которого в Северную Атлантику поступает большое количество пресной воды в результате таяния льда в Гренландии, замедляя AMOC.

Ситуация в разных регионах мира. Столбики указывают месячное количество осадков, а кривые - месячную температуру (инфографика: science.org)

К чему готовиться украинцам

Исследователи из Дании, которые экстраполировали данные о температуре поверхности океана за 150 лет, пришли к неутешительному выводу - если выбросы парниковых газов сохранятся на нынешнем уровне, к 2060 году основные океанские течения в Атлантике могут полностью исчезнуть.

Статистический анализ системы океанских течений, переносящей теплые воды из тропиков в северную Атлантику, показал 95-процентную уверенность в том, что текущая система выйдет из строя в период между 2025 и 2095 годами. Наиболее вероятной датой "коллапса" некоторые называют 2057 год.

Климатические изменения, которые накроют Европу, могут затронуть и Украину.

По мнению заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, южные регионы Украины могут пострадать от подтопления в результате повышения уровня Мирового океана.

Это может привести, в частности, к существенному разрушению инфраструктуры этих регионов.

Опасным может оказаться, по ее мнению, и увеличение повторяемости и интенсивности различных погодных явлений - дождей, снегопадов, засух, волн тепла и т.п.