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В Европе распространяется вирус-убийца: какие его симптомы

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Понедельник 10 июля 2023 11:04
В Европе распространяется вирус-убийца: какие его симптомы Фото: В Европе обнаружен новый вирус (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Европе со страшной силой начал распространяться новый вирус под названием Конго-крымская геморрагическая лихорадка. В Пакистане и Испании уже зафиксированы несколько смертельных случаев болезни.

Об этом пишет издание Mirror.

Что известно о вирусе

Болезнь вызывается найровирусом, состоянием, которое распространяется через клещей и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеет уровень смертности от 10 до 40%.

Как правило, заболевание встречается в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии.

Тем не менее, болезнь может распространиться за пределы своих обычных территорий и распространиться на такие территории, как Великобритания и Франция, из-за изменения климата.

Симптомы нового вируса

Среди симптомов вируса - головные боли, высокая температура, боли в спине и суставах, боли в животе и рвота. Также могут покраснеть глаза, лицо, горло и могут появиться петехии (красные пятна) на небе.

По словам ВОЗ, в тяжелых случаях встречаются желтуха, перепады настроения.

По мере прогрессирования болезни можно увидеть обширные участки сильных кровоподтеков, сильные кровотечения из носа и неконтролируемые кровотечения в местах инъекций, которые начинаются примерно на четвертый день болезни и продолжаются около двух недель.

Уровень смертности среди госпитализированных пациентов колебался от 9 до 50%.

Долгосрочные последствия инфекции ККГЛ недостаточно хорошо изучены у выживших, чтобы определить, существуют ли специфические осложнения. Однако восстановление идет медленно.

Сообщается, что в прошлом году Ирак вел крупную борьбу с этой болезнью: с 1 января по 22 мая было зарегистрировано 212 случаев. Из них 169 были зарегистрированы только в период с апреля по май.

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Кстати, ранее мы писали о том, какие анализы нужно сдавать ежегодно, чтобы избежать болезней.

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