В Европе распространяется вирус-убийца: какие его симптомы
В Европе со страшной силой начал распространяться новый вирус под названием Конго-крымская геморрагическая лихорадка. В Пакистане и Испании уже зафиксированы несколько смертельных случаев болезни.
Об этом пишет издание Mirror.
Что известно о вирусе
Болезнь вызывается найровирусом, состоянием, которое распространяется через клещей и, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), имеет уровень смертности от 10 до 40%.
Как правило, заболевание встречается в Африке, на Балканах, на Ближнем Востоке и в Азии.
Тем не менее, болезнь может распространиться за пределы своих обычных территорий и распространиться на такие территории, как Великобритания и Франция, из-за изменения климата.
Симптомы нового вируса
Среди симптомов вируса - головные боли, высокая температура, боли в спине и суставах, боли в животе и рвота. Также могут покраснеть глаза, лицо, горло и могут появиться петехии (красные пятна) на небе.
По словам ВОЗ, в тяжелых случаях встречаются желтуха, перепады настроения.
По мере прогрессирования болезни можно увидеть обширные участки сильных кровоподтеков, сильные кровотечения из носа и неконтролируемые кровотечения в местах инъекций, которые начинаются примерно на четвертый день болезни и продолжаются около двух недель.
Уровень смертности среди госпитализированных пациентов колебался от 9 до 50%.
Долгосрочные последствия инфекции ККГЛ недостаточно хорошо изучены у выживших, чтобы определить, существуют ли специфические осложнения. Однако восстановление идет медленно.
Сообщается, что в прошлом году Ирак вел крупную борьбу с этой болезнью: с 1 января по 22 мая было зарегистрировано 212 случаев. Из них 169 были зарегистрированы только в период с апреля по май.
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