У Європі поширюється вірус-вбивця: які його симптоми

У Європі зі страшною силою почав поширюватися новий вірус під назвою Конго-кримська геморагічна лихоманка. У Пакистані та Іспанії вже зафіксовано кілька смертельних випадків хвороби.

Що відомо про вірус

Хвороба викликається найровірусом, станом, який поширюється через кліщів та, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), має рівень смертності від 10 до 40%.

Як правило, захворювання зустрічається в Африці, на Балканах, на Близькому Сході та в Азії.

З усім тим, хвороба може поширитися за межі своїх звичайних територій і поширитися на такі території, як Великобританія та Франція через зміну клімату.

Симптоми нового вірусу

Серед симптомів вірусу - головний біль, висока температура, біль у спині та суглобах, біль у животі та блювання. Також можуть почервоніти очі, обличчя, горло та можуть з'явитися петехії (червоні плями) на піднебінні.

За словами ВООЗ, у важких випадках трапляються жовтяниця, перепади настрою.

У міру прогресування хвороби можна побачити великі ділянки сильних синців, сильні кровотечі з носа та неконтрольовані кровотечі у місцях ін'єкцій, які починаються приблизно на четвертий день хвороби та тривають близько двох тижнів.

Рівень смертності серед госпіталізованих пацієнтів коливався від 9% до 50%.

Довгострокові наслідки інфекції ККГЛ недостатньо добре вивчені у тих, хто вижив, щоб визначити, чи існують специфічні ускладнення. Проте відновлення йде повільно.

Повідомляється, що минулого року Ірак вів велику боротьбу з цією хворобою: з 1 січня до 22 травня було зареєстровано 212 випадків. З них 169 було зареєстровано лише у період із квітня по травень.