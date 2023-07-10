Врач рассказал, как точно распознать бронхиальную астму: симптомы

Бронхиальная астма - это хроническое воспаление бронхов, которое приводит к сужению их просвета (обструкции). Заболевание чаще всего возникает у детей, но может быть обнаружено уже во взрослом возрасте.

Какие симптомы болезни могут возникнуть, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Как распознать бронхиальную астму

Болезнь проявляется такими симптомами

приступы одышки, часто в ночной период

свист в груди

частые бронхиты, сопровождающиеся вышеупомянутыми симптомами и требующие ингаляционного лечения

наличие аллергии, обычно на аллергены, попадающие в организм через дыхательные пути (домашняя пыль, пыльца растений, шерсть животных, бытовая химия

наличие астмы у близких родственников

аспириновая триада – наличие у человека аллергии на ацетилсалициловую кислоту (аспирин), хронического полипозного риносинусита и частых затяжных бронхитов свидетельствует с большой вероятностью о бронхиальной астме

Как диагностируют заболевание

Диагностика бронхиальной астмы требует проведения спирометрии и часто консультации вспомогательных специалистов - пульмонолога и аллерголога.

Бронхиальная астма - это неизлечимая болезнь, однако при регулярном приеме лекарства ее можно перевести в стадию ремиссии.

Существует государственная программа "Доступні ліки", которая позволяет получить электронный рецепт у семейного врача на ингаляторы от астмы со скидкой или бесплатно (в зависимости от препарата).



