ua ru
Пн, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач рассказал, как точно распознать бронхиальную астму: симптомы

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 09:20
Врач рассказал, как точно распознать бронхиальную астму: симптомы Фото: Как распознать астму (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бронхиальная астма - это хроническое воспаление бронхов, которое приводит к сужению их просвета (обструкции). Заболевание чаще всего возникает у детей, но может быть обнаружено уже во взрослом возрасте.

Какие симптомы болезни могут возникнуть, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Как распознать бронхиальную астму

Болезнь проявляется такими симптомами

  • приступы одышки, часто в ночной период
  • свист в груди
  • частые бронхиты, сопровождающиеся вышеупомянутыми симптомами и требующие ингаляционного лечения
  • наличие аллергии, обычно на аллергены, попадающие в организм через дыхательные пути (домашняя пыль, пыльца растений, шерсть животных, бытовая химия
  • наличие астмы у близких родственников
  • аспириновая триада – наличие у человека аллергии на ацетилсалициловую кислоту (аспирин), хронического полипозного риносинусита и частых затяжных бронхитов свидетельствует с большой вероятностью о бронхиальной астме

Как диагностируют заболевание

Диагностика бронхиальной астмы требует проведения спирометрии и часто консультации вспомогательных специалистов - пульмонолога и аллерголога.

Бронхиальная астма - это неизлечимая болезнь, однако при регулярном приеме лекарства ее можно перевести в стадию ремиссии.

Существует государственная программа "Доступні ліки", которая позволяет получить электронный рецепт у семейного врача на ингаляторы от астмы со скидкой или бесплатно (в зависимости от препарата).


Ранее писали, как распознать диабет за шаг до его развития.

Кстати, ранее мы писали о том, какие анализы нужно сдавать ежегодно, чтобы избежать болезней.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи болезнь астма