Європейським країнам дозволили відкрити кордону: України у списку немає

У Єврокомісії закликали країни ЄС відкрити внутрішні і зовнішні кордони для громадян низки держав

Єврокомісія рекомендувала сьогодні країнам Євросоюзу скасувати внутрішній прикордонний контроль до 15 червня і продовжити тимчасове обмеження на поїздки в ЄС до 30 червня для громадян деяких держав.

Як випливає з документа, України в цьому списку немає. Про це 11 червня йдеться на сайті Єврокомісії.

"Враховуючи, що ситуація в області охорони здоров'я в деяких третіх країнах залишається критичною, Комісія не пропонує загального зняття обмеження на поїздки на даному етапі. Обмеження має бути зняте для країн, обраних спільно державами-членами, на основі набору принципів і об'єктивних критеріїв, включаючи ситуацію зі здоров'ям, можливістю застосовувати заходи стримування під час поїздок", - зазначається в повідомленні.

За словами комісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, після скасування всіх внутрішніх прикордонних перевірок усередині Євросоюзу "ми пропонуємо чіткий і гнучкий підхід до зняття обмежень на поїздки в ЄС, починаючи з 1 липня".

При цьому міжнародні подорожі вона назвала ключовими для туризму і бізнесу.

Єврокомісія рекомендує почати поетапне відкриття зовнішніх кордонів з 1 липня, у тому числі і шляхом складання загального списку держав, громадяни яких зможуть першими приїхати в ЄС.

