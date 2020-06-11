Європейським країнам дозволили відкрити кордону: України у списку немає

Єврокомісія закликала країни ЄС відкрити кордони (Фото: flickr.com/libereurope)

У Єврокомісії закликали країни ЄС відкрити внутрішні і зовнішні кордони для громадян низки держав

Єврокомісія рекомендувала сьогодні країнам Євросоюзу скасувати внутрішній прикордонний контроль до 15 червня і продовжити тимчасове обмеження на поїздки в ЄС до 30 червня для громадян деяких держав.

Як випливає з документа, України в цьому списку немає. Про це 11 червня йдеться на сайті Єврокомісії.

"Враховуючи, що ситуація в області охорони здоров'я в деяких третіх країнах залишається критичною, Комісія не пропонує загального зняття обмеження на поїздки на даному етапі. Обмеження має бути зняте для країн, обраних спільно державами-членами, на основі набору принципів і об'єктивних критеріїв, включаючи ситуацію зі здоров'ям, можливістю застосовувати заходи стримування під час поїздок", - зазначається в повідомленні.

За словами комісара з внутрішніх справ Ілви Йоханссон, після скасування всіх внутрішніх прикордонних перевірок усередині Євросоюзу "ми пропонуємо чіткий і гнучкий підхід до зняття обмежень на поїздки в ЄС, починаючи з 1 липня".

При цьому міжнародні подорожі вона назвала ключовими для туризму і бізнесу.

Єврокомісія рекомендує почати поетапне відкриття зовнішніх кордонів з 1 липня, у тому числі і шляхом складання загального списку держав, громадяни яких зможуть першими приїхати в ЄС.

Today we recommend to Schengen Member States to lift all internal border controls by 15 June 2020.

We are also proposing a clear and flexible approach towards removing restrictions on travel to the EU starting on 1 July.



More here: https://t.co/ECAQ0eMYyo@YlvaJohansson pic.twitter.com/ppQkMbX6qz — European Commission #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) June 11, 2020

Відео: в Єврокомісії закликала країни ЄС відкрити внутрішні і зовнішні кордони для деяких країн

Як будуть поступово знімати обмеження на поїздки в ЄС

У заяві наголошується, що дії на зовнішніх кордонах ЄС повинні бути скоординованими, щоб бути ефективними. Оскільки мандрівники, які в'їжджають в ЄС, можуть вільно переміщатися з однієї країни в іншу, вкрай важливо, щоб держави-члени координували свої рішення про скасування обмежень на поїздки. Ось чому держави-члени повинні узгодити спільний список країн, що не входять в ЄС, для яких обмеження на поїздки можуть бути зняті з 1 липня, для регулярного перегляду.

З цією метою Комісія пропонує, щоб рішення про скасування обмежень для конкретної країни ґрунтувалося:

на епідеміологічній ситуації в країні,

здатності застосовувати заходи щодо стримування захворювання під час поїздок

від того, чи скасовує ця країна обмеження на поїздки в ЄС.

"Обмеження слід спочатку зняти з країн, епідеміологічна ситуація яких аналогічна середній по ЄС і де є достатній потенціал для боротьби з вірусом. Обмеження повинні залишатися в силі для країн, в яких ситуація гірша, ніж в ЄС. Комісія пропонує докладний контрольний список, щоб допомогти державам-членам досягти загальної оцінки. Рішення про скасування обмежень на поїздки будуть стосуватися осіб, які не є громадянами ЄС, які проживають у конкретній країні (а не її громадяни)", - йдеться в заяві.

Рішення про зняття обмежень повинні бути підготовлені спільно з державами-членами в рамках інтегрованого механізму реагування на політичні кризи ЄС. Держави-члени повинні приймати такі рішення скоординованих чином і забезпечувати однакове застосування на всій території ЄС.

Це буде динамічний процес, і інтегрований механізм реагування на кризу повинен буде координувати подальші оновлення.

Гнучкість: буде можливо знову ввести обмеження на поїздки для конкретної країни, якщо критерії не будуть виконані.

Крім того, держави-члени можуть відмовляти у в'їзді особам, які не є членами ЄС, що представляє загрозу для громадської охорони здоров'я, навіть якщо вони приїжджають з країни, для якої були зняті обмеження.

Для яких країн пропонують відкрити кордони в ЄС

Відповідно до запропонованого контрольного списку Комісія рекомендувала скасувати обмеження для Албанії, Боснії і Герцеговини, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії з 1 липня, враховуючи, що епідеміологічна ситуація аналогічна або краще, ніж в ЄС.

"Це також випливає з готовності Комісії тісно пов'язати регіон Західних Балкан з реалізацією дорожньої карти щодо скасування заходів щодо стримування", - наголошується в документі.

Відновлення візових операцій

Більшість країн ЄС призупинили або скоротили опрацювання візових заяв у рамках заходів, пов'язаних з пандемією. Мандрівникам необхідно буде знову мати доступ до візових послуг, і держави-члени повинні синхронізувати відновлення візових операцій зі скасуванням обмежень на поїздки.

Тому Комісія представила керівництво для поетапного і скоординованого повернення візових операцій в нормальне русло.

Також йдеться, що мінімальні візові послуги повинні як і раніше надаватися особам, віднесеним до категорії важливих мандрівників. Єврокомісія рекомендує додати в цей перелік і іноземних студентів.

Раніше ми писали про те, що українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії.

Нагадаємо також, що Україна після 15 числа відновлює регулярні авіарейси і вказувалося, куди можна буде полетіти.

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Автор: Володимир Костирін