Українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії
Туризм в умовах карантину (ілюстративне фото: flickr.com)
У МОЗ розповіли українцям, яких правил потрібно дотримуватися в туристичних країнах під час карантину
Українських туристів закликали після відновлення авіаційного сполучення з іншими країнами з 15 червня при подорожах дотримуватися правил безпеки за кордоном.
Також громадянам в інфографіці розповіли про чинні обмеження в умовах пандемії в інших державах. Про це йдеться в повідомленні МОЗ на сторінці в Facebook.
У міністерстві зазначили, що епідеміологічна ситуація у світі досі залишається напруженою, адже "коронавірусна хвороба продовжує поширюватися".
Був опублікований ряд правил безпеки, яких слід дотримуватися в США, Туреччині, Греції, Єгипті та Італії.
Правила в'їзду в Штати
- У країні оголошена національна надзвичайна ситуація
- Тимчасово призупинили видачу "зелених карт"
- Діє комендантська година
- Є обмеження на поїздки іноземців
Правила в'їзду до Туреччини
- Призупинено авіасполучення з 68 країнами, в тому числі з Україною
- Контроль всіх пасажирів;
- Призупинено міжміське сполучення
Правила в'їзду в Грецію
- Припинено морське та повітряне пасажирські сполучення з островами
- Заборонено прохід круїзних суден
- Закриті місця громадського відпочинку
Правила в'їзду в Єгипет
- Скасовано авіасполучення з усіма країнами
- Діє комендантська година
- Обов'язкове носіння масок
- Закриті заклади харчування, пляжі, клуби
- У нічний час припиняється транспортне пересування
- Заборонені масові збори
- Термін обсервації при поверненні з-за кордону складає 14 днів
Правила в'їзду в Італію
- Обмежений в'їзд іноземців з найбільш уражених країн
- Обмежене авіа, залізничне та автомобільне сполучення
- Скасовані масові заклади
- Працюють готелі, ресторани, магазини, перукарні тощо.
Які правила діють в туристичних країнах в умовах карантину (Фото: facebook.com/moz.ukr)
Раніше повідомлялося, що Україна після 15 числа відновлює регулярні авіарейси та вказувалося, куди можна буде полетіти.
Також ми писали про те, які курорти в Європі будуть доступні українцям в 2020 році.
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Автор: Володимир Костирін
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