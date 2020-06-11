Українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії

Туризм в умовах карантину (ілюстративне фото: flickr.com)

У МОЗ розповіли українцям, яких правил потрібно дотримуватися в туристичних країнах під час карантину

Українських туристів закликали після відновлення авіаційного сполучення з іншими країнами з 15 червня при подорожах дотримуватися правил безпеки за кордоном.

Також громадянам в інфографіці розповіли про чинні обмеження в умовах пандемії в інших державах. Про це йдеться в повідомленні МОЗ на сторінці в Facebook.

У міністерстві зазначили, що епідеміологічна ситуація у світі досі залишається напруженою, адже "коронавірусна хвороба продовжує поширюватися".

Був опублікований ряд правил безпеки, яких слід дотримуватися в США, Туреччині, Греції, Єгипті та Італії.

Правила в'їзду в Штати

У країні оголошена національна надзвичайна ситуація

Тимчасово призупинили видачу "зелених карт"

Діє комендантська година

Є обмеження на поїздки іноземців

Правила в'їзду до Туреччини

Призупинено авіасполучення з 68 країнами, в тому числі з Україною

Контроль всіх пасажирів;

Призупинено міжміське сполучення

Правила в'їзду в Грецію

Припинено морське та повітряне пасажирські сполучення з островами

Заборонено прохід круїзних суден

Закриті місця громадського відпочинку

Правила в'їзду в Єгипет

Скасовано авіасполучення з усіма країнами

Діє комендантська година

Обов'язкове носіння масок

Закриті заклади харчування, пляжі, клуби

У нічний час припиняється транспортне пересування

Заборонені масові збори

Термін обсервації при поверненні з-за кордону складає 14 днів

Правила в'їзду в Італію

Обмежений в'їзд іноземців з найбільш уражених країн

Обмежене авіа, залізничне та автомобільне сполучення

Скасовані масові заклади

Працюють готелі, ресторани, магазини, перукарні тощо.

Які правила діють в туристичних країнах в умовах карантину (Фото: facebook.com/moz.ukr)

Раніше повідомлялося, що Україна після 15 числа відновлює регулярні авіарейси та вказувалося, куди можна буде полетіти.

Також ми писали про те, які курорти в Європі будуть доступні українцям в 2020 році.

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Автор: Володимир Костирін