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Українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії

STYLERЖиття    11.06.2020 - 07:40
Українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії
Туризм в умовах карантину (ілюстративне фото: flickr.com)

У МОЗ розповіли українцям, яких правил потрібно дотримуватися в туристичних країнах під час карантину

Українських туристів закликали після відновлення авіаційного сполучення з іншими країнами з 15 червня при подорожах дотримуватися правил безпеки за кордоном.

Також громадянам в інфографіці розповіли про чинні обмеження в умовах пандемії в інших державах. Про це йдеться в повідомленні МОЗ на сторінці в Facebook.

У міністерстві зазначили, що епідеміологічна ситуація у світі досі залишається напруженою, адже "коронавірусна хвороба продовжує поширюватися".

Був опублікований ряд правил безпеки, яких слід дотримуватися в США, Туреччині, Греції, Єгипті та Італії.

Правила в'їзду в Штати

  • У країні оголошена національна надзвичайна ситуація
  • Тимчасово призупинили видачу "зелених карт"
  • Діє комендантська година
  • Є обмеження на поїздки іноземців

Правила в'їзду до Туреччини

  • Призупинено авіасполучення з 68 країнами, в тому числі з Україною
  • Контроль всіх пасажирів;
  • Призупинено міжміське сполучення

Правила в'їзду в Грецію

  • Припинено морське та повітряне пасажирські сполучення з островами
  • Заборонено прохід круїзних суден
  • Закриті місця громадського відпочинку

Правила в'їзду в Єгипет

  • Скасовано авіасполучення з усіма країнами
  • Діє комендантська година
  • Обов'язкове носіння масок
  • Закриті заклади харчування, пляжі, клуби
  • У нічний час припиняється транспортне пересування
  • Заборонені масові збори
  • Термін обсервації при поверненні з-за кордону складає 14 днів

Правила в'їзду в Італію

  • Обмежений в'їзд іноземців з найбільш уражених країн
  • Обмежене авіа, залізничне та автомобільне сполучення
  • Скасовані масові заклади
  • Працюють готелі, ресторани, магазини, перукарні тощо.

Українцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандеміїУкраїнцям назвали правила в'їзду в туристичні країни в умовах пандемії

Які правила діють в туристичних країнах в умовах карантину (Фото: facebook.com/moz.ukr)

Раніше повідомлялося, що Україна після 15 числа відновлює регулярні авіарейси та вказувалося, куди можна буде полетіти.

Також ми писали про те, які курорти в Європі будуть доступні українцям в 2020 році.

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Автор: Володимир Костирін

Теги Новини України туризмкарантинавиасообщение
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