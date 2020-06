Европейским странам разрешили открыть границы: Украины в списке нет

В Еврокомиссии призвали страны ЕС открыть внутренние и внешние границы для граждан ряда государств

Еврокомиссия рекомендовала сегодня странам Евросоюза отменить внутренний пограничный контроль к 15 июня и продлить временное ограничение на поездки в ЕС до 30 июня для граждан некоторых государств.

Как следует из документа, Украины в этом списке нет. Об этом 11 июня говорится на сайте Еврокомиссии.

"Учитывая, что ситуация в области здравоохранения в некоторых третьих странах остается критической, Комиссия не предлагает общего снятия ограничения на поездки на данном этапе. Ограничение должно быть снято для стран, выбранных совместно государствами-членами, на основе набора принципов и объективных критериев, включая ситуацию со здоровьем, возможностью применять меры сдерживания во время поездок", - указывается в сообщении.

По словам комиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, после отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза "мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля".

При этом международные путешествия она назвала ключевыми для туризма и бизнеса.

Еврокомиссия рекомендует начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля, в том числе и путем составления общего списка государств, граждане которых смогут первыми приехать в ЕС.

Today we recommend to Schengen Member States to lift all internal border controls by 15 June 2020.

We are also proposing a clear and flexible approach towards removing restrictions on travel to the EU starting on 1 July.



More here: https://t.co/ECAQ0eMYyo@YlvaJohansson pic.twitter.com/ppQkMbX6qz