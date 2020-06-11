Европейским странам разрешили открыть границы: Украины в списке нет

В Еврокомиссии призвали страны ЕС открыть внутренние и внешние границы для граждан ряда государств
Еврокомиссия рекомендовала сегодня странам Евросоюза отменить внутренний пограничный контроль к 15 июня и продлить временное ограничение на поездки в ЕС до 30 июня для граждан некоторых государств.
Как следует из документа, Украины в этом списке нет. Об этом 11 июня говорится на сайте Еврокомиссии.
"Учитывая, что ситуация в области здравоохранения в некоторых третьих странах остается критической, Комиссия не предлагает общего снятия ограничения на поездки на данном этапе. Ограничение должно быть снято для стран, выбранных совместно государствами-членами, на основе набора принципов и объективных критериев, включая ситуацию со здоровьем, возможностью применять меры сдерживания во время поездок", - указывается в сообщении.
По словам комиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, после отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза "мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля".
При этом международные путешествия она назвала ключевыми для туризма и бизнеса.
Еврокомиссия рекомендует начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля, в том числе и путем составления общего списка государств, граждане которых смогут первыми приехать в ЕС.
Today we recommend to Schengen Member States to lift all internal border controls by 15 June 2020.— European Commission #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) June 11, 2020
We are also proposing a clear and flexible approach towards removing restrictions on travel to the EU starting on 1 July.
More here: https://t.co/ECAQ0eMYyo@YlvaJohansson pic.twitter.com/ppQkMbX6qz
Видео: в Еврокомиссии призвала страны ЕС открыть внутренние и внешние границы для некоторых стран
В заявлении отмечается, что действия на внешних границах ЕС должны быть скоординированными, чтобы быть эффективными. Поскольку путешественники, въезжающие в ЕС, могут свободно перемещаться из одной страны в другую, крайне важно, чтобы государства-члены координировали свои решения об отмене ограничений на поездки. Вот почему государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля, для регулярного пересмотра.
С этой целью Комиссия предлагает, чтобы решение об отмене ограничений для конкретной страны основывалось:
"Ограничения следует сначала снять со стран, эпидемиологическая ситуация которых аналогична средней по ЕС и где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом. Ограничения должны оставаться в силе для стран, ситуация которых хуже, чем в ЕС. Комиссия предлагает подробный контрольный список, чтобы помочь государствам-членам достичь общей оценки. Решения об отмене ограничений на поездки будут касаться лиц, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в конкретной стране (а не ее граждане)", - говорится в заявлении.
Решения о снятии ограничений должны быть подготовлены совместно с государствами-членами в рамках интегрированного механизма реагирования на политические кризисы ЕС. Государства-члены должны принимать такие решения скоординированным образом и обеспечивать единообразное применение на всей территории ЕС.
Это будет динамичный процесс, и интегрированный механизм реагирования на кризис должен будет координировать дальнейшие обновления.
Гибкость: будет возможно вновь ввести ограничения на поездки для конкретной страны, если критерии не будут выполнены.
Кроме того, государства-члены могут по-прежнему отказывать во въезде лицам, не являющимся членами ЕС, что представляет угрозу для общественного здравоохранения, даже если они приезжают из страны, для которой были сняты ограничения.
В соответствии с предлагаемым контрольным списком Комиссия рекомендовала отменить ограничения для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что их эпидемиологическая ситуация аналогична или лучше, чем в ЕС.
"Это также следует из готовности Комиссии тесно связать регион Западных Балкан с реализацией дорожной карты по отмене мер по сдерживанию", - отмечается в документе.
Большинство стран ЕС приостановило или сократило обработку визовых заявлений в рамках мер, связанных с пандемией. Путешественникам необходимо будет снова иметь доступ к визовым услугам, и государства-члены должны синхронизировать возобновление визовых операций с отменой ограничений на поездки.
Поэтому Комиссия представила руководство для поэтапного и скоординированного возвращения визовых операций в нормальное русло.
Также говорится, что минимальные визовые услуги должны по-прежнему предоставляться лицам, отнесенным к категории важных путешественников. Еврокомиссия рекомендует добавить в этот перечень и иностранных студентов.
Ранее мы писали о том, что украинцам назвали правила въезда в туристические страны в условиях пандемии.
Напомним также, что Украина после 15 числа возобновляет регулярные авиарейсы и указывалось, куда можно будет полететь.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Владимир Костырин