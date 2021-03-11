В Європі згорів великий дата-центр: обвалив інтернет в усьому світі та в Україні

Ніхто зі співробітників дата-центру не постраждав, але вогнем була знищена інформація на серверах, які обслуговували мільйони вебсайтів. Порушені були також портали урядових установ, банків, магазинів, новинних вебсайтів. Також було знищено частину вебпростору з французьким доменом FR.

Відомий арткомплекс Франції "Центр Помпіду" повідомив, що вебсайт більше не доступний. Криптовалютна біржа Deribit залишилася без блогу, але валютні операції не постраждали. Новинне агентство News Europe зазначає, що вебсайти більше не доступні, а безплатний шаховий сервер Lichess втратив 24-годинну історію ігор.

Також повністю згоріли 25 серверів, які обслуговують гру Rust. Як заявляють представники компанії-розробника Facepunch, європейські сервери, які перебували в дата-центрі OVH, повністю втрачені під час пожежі. При цьому відновити дані немає можливості. Таким чином, дані користувачів і накопичений прогрес безповоротно загублені. Компанія працює над заміною серверів.

Пожежа також вплинула на роботу систем в Україні. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у комунальному транспорті міста перестали працювати GPS-трекери.

"Сьогодні неможливо відстежити громадський транспорт Львова в спеціальних додатках або на картах. Чому? Річ у тому, що вночі сталася пожежа в дата-центрі SBG1 в Страсбурзі. Компанія, яка забезпечує передачу даних, робить все необхідне, щоб відновити зв'язок", - написав Садовий на своїй сторінці в Facebook.

Під його постом в коментарях жителі різних регіонів України відзначили, що й у них спостерігаються перебої з доступом до сайтів.