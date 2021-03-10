У Хмельницькій області горіло хірургічне відділення лікарні, евакуювали 23 людей

Сьогодні, 10 березня, на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні (Хмельницька область) сталася пожежа. З медичного закладу евакуювали 16 медпрацівників та 7 хворих.

У відомстві зазначають, що пожежу локалізували о 15:18, а ліквідували її о 16:15. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.

"Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Завдяки оперативності та злагодженим діям ДСНС-ників загоряння вдалося швидко ліквідувати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, пожежа сталась близько 15:00. На момент прибуття пожежників горіло 20 кв.м покрівлі. Тоді рятувальники спільно з персоналом почали евакуацію людей.

Нагадаємо, раніше в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Мер міста Роман Клічук заявляв, що пожежа могла статися через спирт в одного з пацієнтів.

Як писало РБК-Україна, поліція порушила справу через пожежу в лікарні Чернівців.