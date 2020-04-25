В Європі розповіли, коли у Росії закінчаться всі гроші: чекати недовго

Нафтова криза в Росії може призвести до того, що в країні закінчаться всі гроші. За прогнозами аналітиків, якщо російська нафта Urals буде коштувати 15 доларів за барель, то гроші в РФ закінчаться приблизно через два роки.

Економісти Deutsche Bank Петро Сидоров і Крістіан ВетошкІ спрогнозували, що в РФ ліквідні резерви Фонду національного добробуту (ФНБ) Міністерства фінансів можуть вичерпатися дуже скоро.

На даний момент розмір резервів становить близько 120 мільярдів доларів. Аналітики стверджують, що цих коштів достатньо, щоб покривати дефіцит нафтогазових доходів протягом майже двох років.

Якщо ціна Urals досягне $ 30 за барель, то резерви вичерпаються через 6 років. На даний момент експерти спостерігають ситуацію зі зниженням вартості нафти. 22 квітня вартість російської нафти Urals з поставкою у Роттердамі опустилася нижче $ 10. Дану ситуацію влада пояснює картельною змовою і ринковими спекуляціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін хоче внести в конституцію Росії захист російськомовних і "правду" про Другу світову. На його думку, у Росії нібито намагаються вкрасти перемогу у цій війні, і Москва повинна "активно протистояти" таким спробам.

До цього нижня палата парламенту Польщі прийняла резолюцію, в якій звинувачує російську владу в "маніпулювання історією". Крім того, в документі йдеться, що СРСР і нацистська Німеччина несуть рівну відповідальність за розв'язання Другої світової війни.