Як в Європі: у Києві обмежать швидкість авто до 30 км/год

За словами чиновника, такі ж обмеження діють у багатьох європейських містах, наприклад, у Берліні та Брюсселі, у скандинавських країнах.

"Є приклад Осло, де у 2015 році введено обмеження швидкості до 30 км/год на міських вулицях, і вже у 2019 році, згідно зі звітом Норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв унаслідок ДТП там зменшилася до 1 випадку. І Київ як сучасне європейське місто також впевнено розвивається у напрямі підвищення безпеки дорожнього руху", - зазначив Усов.

Де вже сьогодні у Києві не можна їхати швидше 30 км/год?

Перший у місті знак обмеження швидкості транспортних засобів до 30 км/год з'явився у Печерському районі - на вулиці Лютеранська, де розташований ліцей, а дорожній рух тут є одним із найнасиченіших у центрі.

Фото: у Києві з'явилися знаки про зниження швидкості у житлових районах (kyivcity.gov.ua)

"Швидкість погіршує реакцію водіїв та призводить до зіткнень. Європа йде шляхом зменшення швидкісного режиму в містах", - пояснив чиновник.

Знаки про обмеження швидкості до 30 км/год у подальшому з'являтимуться у житлових зонах по усій столиці, особливо - на територіях поблизу лікарень та шкіл.

Що це дасть?

За даними Патрульної поліції Києва, за січень-квітень 2021 року у столиці внаслідок ДТП загинули 27 людей і 557 травмовані.

Тому подібні знаки, а головне - дотримання правил дорожнього руху водіями - має суттєво знизити кількість аварій у місті.

Хоча багато киян налаштовані песимістично до ініціативи влади.

"Чи готова КМДА надати громадськості статистику ДТП на тій вулиці за крайні 5 років - до введення знаків обмеження 30 і за результатами першого року з подібними обмеженнями?" - цікавиться Євген Лоюк.