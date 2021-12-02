Євробляхери знайшли ще один спосіб позбавлення від автомобілів: чому це небезпечно

В кінці листопада в мережі з'явилося безліч оголошень від компаній і приватних осіб про розбирання автомобілів з європейськими номерами.

Цей спосіб і став новою схемою позбавлення від автомобіля, який не встигли поставити на облік.

Найпростіший варіант - здати автомобіль в компанію з розбору за ціною металу. Після розбирання продажем авто займатимуться професіонали.

Водії використовують і інший варіант - розбирають автомобіль у власному гаражі, а потім виставляють оголошення про продаж запчастин в інтернет.

Однак експерти попереджають, що цей метод найризикованіший і незаконний. У власника автомобіля можуть виникнути серйозні проблеми.

"Цей спосіб абсолютно-нелегальний. Але в більшості випадків, якщо машина вже якась безнадійна, і на ній вже не можна пересуватися - немає документів, немає варіантів її легалізувати – кілька сотень євро на розбиранні за неї, може, можна буде і повернути", – вважає глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

Легально здати автомобіль на розбирання неможливо, оскільки він знаходиться на контролі у державних органів.

Без офіційного дозволу з машиною проводити такі маніпуляції заборонено.

Позбутися євробляхи таким способом і уникнути покарання можуть фактично тільки ті, хто не страхував цей автомобіль, у кого немає жодного штрафу за порушення ПДР і їх машина не зареєстрована в жодній базі.

Якщо буде встановлено, що автовласник здав машину на розбирання таким незаконним способом, то йому світить штраф у 170 тисяч гривень.

Варто відзначити, що зараз є кілька способів розв'язувати проблему з євробляхами.

Найоптимальнішим способом позбавлення від штрафу - віддати автомобіль на користь держави.