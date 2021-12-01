В Україні стартував переворот: багато автовласників змінили ставлення до держави

Серед власників "євроблях" почався переворот. Ті, хто не встиг розмитнити машину за пільговим тарифом, віддають її безкоштовно державі, щоб уникнути штрафу у 170 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook руху Авто Євро Сила.

Після закінчення терміну пільгового розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації (так званих "євроблях") над власниками такої техніки нависла загроза штрафу в 170 тисяч гривень. Далеко не всі встигли чи змогли з фінансових причин розмитнити "євробляхи" за пільговим тарифом у встановлений термін, тому шукають способів уникнути штрафу.

Віддати "євробляху" на розбирання не вирішить проблему штрафу, адже в базі Митної служби машина все одно числитиметься за власником. Тому єдиний спосіб не платити за розмитнення за повною ставкою й уникнути штрафу - віддати автомобіль державі безкоштовно.

Саме так починають чинити власники "євробів", які запізнилися з пільговим розмитненням. Рух Авто Євро Сила, який виступає за легалізацію автомобілів на європейській реєстрації, на своїй сторінці у Facebook розмістили відео, в якому власник нерозмитненої вантажівки Volkswagen T4 вирішив її безоплатно передати державі. Надалі машина возитиме вантажі в зоні ООС.

Як сказано у відео, власник вантажівки хотів розмитнити її за пільговою ставкою, але виявилося, що на такі комерційні машини тариф не поширювався.

Пільгове розмитнення "євроблях" завершилося 10 листопада 2021 року. Як повідомляє Державна митна служба, за 180 днів пільгового розмитнення, яке діяло з 15 травня, українські громадяни розмитнили 85 тисяч автомобілів на європейській реєстрації. Загальна сума митних платежів склала 3 млрд. гривень, а найбільше машин розмитнили в останні 10 днів пільгового періоду.

Нагадаємо, за 9 місяців 2021 року в Україну імпортовано у 4 рази більше старих легових авто, ніж нових. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт легкових веж виріс на 38%.