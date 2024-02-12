Евровидение 2024: расход средств или способ заявить о стране? Что думают украинцы

В Евровидении 2024 года участвует и Украина, уже известно, что нашу страну будут представлять Jerry Heil и alyona alyona , но это способ заявить о стране или расходование средств - ответили украинцы.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос на странице Свои Кривой Рог.
В целом, Украина принимает участие в песенном конкурсе с 2003 года и за это время мы доказали, насколько украинцы талантливая нация. Да, наша страна далеко не всегда переживала хорошие времена, но это никогда не мешало нам демонстрировать свою силу, талант и голос.
В 2022 году Украина одержала победу благодаря группе Kalush Orchestra, это было уже в период полномасштабной войны, когда к нам было приковано много внимания и песня "Stefania", которая растрогала весь мир.
А в 2023 году группа TVORCHI своим железным выступлением доказала, что Украина борется разными способами за свою свободу.
В этом году на Евровидение от нашей страны едут Jerry Heil и alyona alyona с вызвавшей споры песней "Teresa & Maria".
Что украинцы думают о Евровидении 2024 года (фото: instagram.com/thejerryheil)
Поскольку Евровидение 2024 года стало очень громкой темой для обсуждения, то и украинцы ответили, что думают об участии нашей страны в конкурсе, точнее, это расход денег или способ заявить о себе. И вот, какие мысли удалось услышать:
Ответы украинцев очень отличаются, но были и те, кто просто удержался и ушел от камер как можно дальше.
Ранее мы рассказывали о том, что украинка борется за право представлять Швецию на Евровидении 2024 года.
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