Евровидение 2024: расход средств или способ заявить о стране? Что думают украинцы

Украина на Евровидении - это способ заявить о себе или расход денег

В целом, Украина принимает участие в песенном конкурсе с 2003 года и за это время мы доказали, насколько украинцы талантливая нация. Да, наша страна далеко не всегда переживала хорошие времена, но это никогда не мешало нам демонстрировать свою силу, талант и голос.

В 2022 году Украина одержала победу благодаря группе Kalush Orchestra, это было уже в период полномасштабной войны, когда к нам было приковано много внимания и песня "Stefania", которая растрогала весь мир.

А в 2023 году группа TVORCHI своим железным выступлением доказала, что Украина борется разными способами за свою свободу.

В этом году на Евровидение от нашей страны едут Jerry Heil и alyona alyona с вызвавшей споры песней "Teresa & Maria".

Что украинцы думают о Евровидении 2024 года (фото: instagram.com/thejerryheil)

Что думают украинцы об участии Украины в Евровидении 2024

Поскольку Евровидение 2024 года стало очень громкой темой для обсуждения, то и украинцы ответили, что думают об участии нашей страны в конкурсе, точнее, это расход денег или способ заявить о себе. И вот, какие мысли удалось услышать:

"Заявить о стране, это же мы, это же наше лицо, это наша идентификация"

"Наверное, способ заявить об Украине"

"Это не ко времени, люди на носки военным должны собирать за свой счет, а здесь такие деньги выделяются на Евровидение, я считаю, что это сейчас вообще неважно. Сейчас в стране есть более важные потребности. Швейцария же отказалась от участия из-за нехватки средств, а в нас, наверное, есть лишние деньги"

"Это способ заявить о нашей стране"

"Я думаю, расход средств и я бы сказал, что зря и одновременно способ заявить о себе"

"Я не знаю, какие там расходы, не слежу".

Ответы украинцев очень отличаются, но были и те, кто просто удержался и ушел от камер как можно дальше.