Евровидение 2024: участника Нацотбора YAKTAK обвиняют в присвоении чужой песни (видео)

Детали инцидента

30 октября 2022 года на музыкальных платформах появилась песня "Varto" от исполнительницы Many. Блогер Ваня Рассел утверждает, что если послушать отрывок песни YAKTAK "La La La", то программа для поиска музыки Shazam распознает ее как "Varto".

Таким образом критик делает вывод, что Ярослав (настоящее имя певца) использует те же сэмплы (аудиофрагменты, вырезанные или записанные из имеющегося источника), что и Many.

В требованиях к песне на Евровидении говорится, что музыка и слова должны быть оригинальными, созданными без использования других произведений и без нарушения прав третьих лиц, а также не была опубликована никоим образом.

Отметим также, что сэмплы можно вполне законно приобрести, однако об этом нужно сообщать.

Но произошел интересный поворот событий. Композиции "Varto" от Many уже нет на цифровых платформах. Однако в других социальных сетях его все еще можно найти.

Реакция "Суспільного" и YAKTAK

По словам Вани Рассела, ни "Суспільного", ни сам певец YAKTAK еще не предоставили комментариев по поводу инцидента.

Критик обратился также к самой Many. Исполнительница ответила, что песню действительно удаляют со всех платформ.

Нацотбор на Евровидение 2024

Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.

Участники будут выступать в следующем порядке:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.