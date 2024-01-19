RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Евровидение 2024: участника Нацотбора YAKTAK обвиняют в присвоении чужой песни (видео)

Участник Нацотбора на Евровидение 2024 года YAKTAK (фото: instagram.com/yaktak_official)
Автор: Юлия Гаюк

Популярного украинского певца и участника Нацотбора на Евровидение 2024 года YAKTAK обвиняют в присвоении чужой песни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube-канале музыкального критика Вани Рассела.

Детали инцидента

30 октября 2022 года на музыкальных платформах появилась песня "Varto" от исполнительницы Many. Блогер Ваня Рассел утверждает, что если послушать отрывок песни YAKTAK "La La La", то программа для поиска музыки Shazam распознает ее как "Varto".

Таким образом критик делает вывод, что Ярослав (настоящее имя певца) использует те же сэмплы (аудиофрагменты, вырезанные или записанные из имеющегося источника), что и Many.

В требованиях к песне на Евровидении говорится, что музыка и слова должны быть оригинальными, созданными без использования других произведений и без нарушения прав третьих лиц, а также не была опубликована никоим образом.

Отметим также, что сэмплы можно вполне законно приобрести, однако об этом нужно сообщать.

Но произошел интересный поворот событий. Композиции "Varto" от Many уже нет на цифровых платформах. Однако в других социальных сетях его все еще можно найти.

Реакция "Суспільного" и YAKTAK

По словам Вани Рассела, ни "Суспільного", ни сам певец YAKTAK еще не предоставили комментариев по поводу инцидента.

Критик обратился также к самой Many. Исполнительница ответила, что песню действительно удаляют со всех платформ.

Нацотбор на Евровидение 2024

Финал Национального отбора состоится 3 февраля. Зрители, как всегда, смогут наблюдать за ним со своих телеэкранов.

Участники будут выступать в следующем порядке:

  • YAKTAK - Lalala
  • INGRET - Keeper
  • NAZVA - Slavic English
  • ANKA - "Палала"
  • Drevo - Endless chain
  • alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
  • MÉLOVIN - DREAMER
  • SKYLERR - Time is running out
  • Ziferblat - Place I Call Home
  • YAGODY - Tsunamia
  • NAHABA - GLASSS

68-й песенный конкурс состоится в шведском городе Мальме. Первый и второй полуфиналы запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал - на 11 мая.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидениемузиканти