Евровидение 2024: кто выиграл финал и сколько баллов дали Украине

Евровидение 2024 года завершилось 11 мая в Швеции. Финал шоу подарил не только имя победителя, но и яркие впечатления зрителям.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто выиграл песенный конкурс в этом году, какое место заняли представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, а также предлагает посмотреть самые яркие выступления финала.
Победу в 68-м песенном конкурсе, который проходил в шведском Мальме на местной "Мальме-Арене" одержал представитель Швейцарии Nemo с пісней "The Code".
Именно этот артист получил в сумме наибольшее количество баллов от зрителей грандиозного действа и членов национальных жюри.
Финальные результаты Евровидения 2024 (фото: скриншот)
По результатам Евровидения 2024 года представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil, исполнявшие песню "Teresa & Maria" и выступавшие в финале под номером "2", заняли третье место. В сумме конкурсный номер наших артисток получил 453 балла.
Следует напомнить, что это достаточно высокий результат. В последние годы Украина стабильно попадала в топ-10: в 2021-м Go_A заняли 5 место, в 2022-м Kalush Orchestra одержали победу, а в 2023 году дуэт TVORCHI оказались 6-ми.
Предлагаем вам посмотреть лучшие выступления, представленные в финале конкурса.
Отметим, что для Швейцарии нынешний триумф - третья победа на песенном конкурсе.
До этого Швейцария каждый год посылала своих исполнителей на действо, кроме 1995, 1999, 2001 и 2003 годов.
Если говорить о последних 10 лет, то Украину можно назвать одной из самых успешных представительниц на Евровидении. Нашим артистам с 2014 года дважды везло поднимать хрустальный микрофон над головой.
В этом показателе с нами сравнялась лишь Швеция, которая тоже два раза триумфовала на Евровидении за последнее десятилетие.
В целом же список победителей выглядит следующим образом:
Желающих представлять Украину на песенном конкурсе всегда хватало. Об этом свидетельствует хотя бы количество заявок на Нацотбор, проводимый в нашей стране даже во время полномасштабной войны.
В последнее время о своем желании уехать на Евровидение говорили даже именитые артисты.
В частности, в интервью РБК-Украина Оля Полякова признавалась , что хотела бы представить нашу страну на музыкальном конкурсе.
"Я уверена, что моя энергия и многолетний опыт на сцене принесли бы очень хороший результат", – уверенно заявила она.
Еще одна популярная певица ROXOLANA говорила в разговоре с РБК-Украина , что готова бороться за участие в конкурсе, как только у нее появится "та же песня".
Кроме того, как свидетельствует практика, многие артисты чуть ли не каждый год подаются на Национальный отбор.
Кстати, смотрите историческое выступление первого представителя Украины на Евровидении.
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