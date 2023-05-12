Евровидение 2023: представитель Румынии крикнул антивоенный призыв прямо во время своего выступления (видео)
Во время своего выступления во втором полуфинале Евровидения 2023 года представитель Румынии Теодор Андре воскликнул мощный антивоенный призыв, чем вызвал волну аплодисментов. Певец призвал прекратить войну.
Видео этого сильного момента - смотрите в материале Styler ниже.
Певцу Теодору Андре от Румынии всего 19 лет. На сцену главного песенного конкурса он вышел с композицией о том, как любовь и страсть вступают в борьбу со здравым смыслом.
Его выступление началось с лирической игры на гитаре, а затем исполнитель зажег публику расстегнутым пиджаком и пламенем на фоне.
Однако кульминация произошла в конце выступления, когда артист крикнул в микрофон фразу: "Любите, а не воюйте!" После этого зал разразился аплодисментами.
Финал Евровидения 2023
Завершающая часть песенного действа состоится 13 мая. В финале выступят Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Норвегия, Сербия, Португалия, Хорватия, Швейцария, Израиль, Молдова, Швеция, Чехия, Финляндия.
Кроме того, автоматически в финал проходят страны-основательницы Евровидения. Это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. В этом году в этот список добавляется Украина как победительница конкурса в прошлом году.
Украину на Евровидении будет представлять тернопольская группа TVORCHI с песней Heart of Steel. Сейчас букмекеры прогнозируют Украине третье место в рейтинге, а победу может одержать Швеция.
Раньше мы писали, как украинцам голосовать за фаворита на Евровидении.
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