Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал и когда выступает Украина

Евровидение 2023 пройдет в этом году в Ливерпуле на арене под одноименным названием.

Когда состоится первый полуфинал Евровидения 2023, и где его смотреть - читайте в материале Styler.

Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2023

Первый полуфинал Евровидения 2023 зрители уже смогут увидеть 9 мая, второй - 11 мая.

Начало трансляции первого полуфинала - 22:00 по киевскому времени.

Трансляцию конкурса будут вести на следующих площадках:

официальный Facebook-профиль Евровидения;

сайт Общественное Культура;

сайт Общественное Евровидение;

YouTube-канал Евровидения Украины;

YouTube-канал песенного конкурса.

Также посмотреть прямой эфир можно будет в приложении "Дія".

Для этого нужно зайти в раздел "Услуги", затем выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".

Кто будет участвовать в первом полуфинале

Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"

Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"

Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"

Латвия: Sudden Lights - "Aijā"

Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"

Ирландия: Wild Youth - "We Are One"

Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"

Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"

Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"

Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"

Швеция: Loreen - "Tattoo"

Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"

Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"

Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"

Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Когда выступит Украина

Кстати, группа TVORCHI, которая представляет нашу страну в этом году, выступит уже в финале, так как Украина в 2022 года победила на конкурсе.

Имя победителя конкурса будет объявлено 13 мая, во время грандиозного финала.