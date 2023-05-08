Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал и когда выступает Украина
Евровидение 2023 пройдет в этом году в Ливерпуле на арене под одноименным названием.
Когда состоится первый полуфинал Евровидения 2023, и где его смотреть - читайте в материале Styler.
Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2023
Первый полуфинал Евровидения 2023 зрители уже смогут увидеть 9 мая, второй - 11 мая.
Начало трансляции первого полуфинала - 22:00 по киевскому времени.
Трансляцию конкурса будут вести на следующих площадках:
- официальный Facebook-профиль Евровидения;
- сайт Общественное Культура;
- сайт Общественное Евровидение;
- YouTube-канал Евровидения Украины;
- YouTube-канал песенного конкурса.
Также посмотреть прямой эфир можно будет в приложении "Дія".
Для этого нужно зайти в раздел "Услуги", затем выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".
Кто будет участвовать в первом полуфинале
- Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"
- Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"
- Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
- Латвия: Sudden Lights - "Aijā"
- Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"
- Ирландия: Wild Youth - "We Are One"
- Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"
- Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"
- Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"
- Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
- Швеция: Loreen - "Tattoo"
- Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"
- Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"
- Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"
- Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"
Когда выступит Украина
Кстати, группа TVORCHI, которая представляет нашу страну в этом году, выступит уже в финале, так как Украина в 2022 года победила на конкурсе.
Имя победителя конкурса будет объявлено 13 мая, во время грандиозного финала.
Как мы ранее писали, музыкальный эксперт оценил шансы Украины на победу в Евровидении 2023.
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