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Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал и когда выступает Украина

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Ливерпуль, Понедельник 08 мая 2023 14:55
Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал и когда выступает Украина Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2023 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Евровидение 2023 пройдет в этом году в Ливерпуле на арене под одноименным названием.

Когда состоится первый полуфинал Евровидения 2023, и где его смотреть - читайте в материале Styler.

Где смотреть первый полуфинал Евровидения 2023

Первый полуфинал Евровидения 2023 зрители уже смогут увидеть 9 мая, второй - 11 мая.

Начало трансляции первого полуфинала - 22:00 по киевскому времени.

Трансляцию конкурса будут вести на следующих площадках:

  • официальный Facebook-профиль Евровидения;
  • сайт Общественное Культура;
  • сайт Общественное Евровидение;
  • YouTube-канал Евровидения Украины;
  • YouTube-канал песенного конкурса.

Также посмотреть прямой эфир можно будет в приложении "Дія".

Для этого нужно зайти в раздел "Услуги", затем выбрать "Дія.TV" и "Канал UA: Культура".

Кто будет участвовать в первом полуфинале

  • Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"
  • Мальта: The Busker - "Dance (Our Own Party)"
  • Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
  • Латвия: Sudden Lights - "Aijā"
  • Португалия: Mimicat - "Ai Coraçao"
  • Ирландия: Wild Youth - "We Are One"
  • Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"
  • Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"
  • Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"
  • Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele si Luna"
  • Швеция: Loreen - "Tattoo"
  • Азербайджан: TuralTuranX - "Tell Me More"
  • Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"
  • Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper - "Burning Daylight"
  • Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"

Когда выступит Украина

Кстати, группа TVORCHI, которая представляет нашу страну в этом году, выступит уже в финале, так как Украина в 2022 года победила на конкурсе.

Имя победителя конкурса будет объявлено 13 мая, во время грандиозного финала.

Как мы ранее писали, музыкальный эксперт оценил шансы Украины на победу в Евровидении 2023.

Читайте также прогноз букмекеров о том, какое место займет Украина на Евровидении 2023 года.

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