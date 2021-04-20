Євген Клопотенко похвалився величезною перемогою для України: "вперше в історії!"

Організатори премії вважають, що український шеф-кухар і переможець шоу МастерШеф "переписав кулінарну книгу своєї країни".

"Євген Клопотенко має дві головні цілі: покращити культуру харчування України та показати її світові. Він зробив серйозні прориви завдяки своїй роботі, здійснивши революцію в організації громадського харчування та навчанні людей місцевої кухні за допомогою статей, відео та книг, але він не зупиниться, поки світ не визнає кулінарну силу його країни", - йдеться на сайті премії.

Клопотенко увійшов до рейтингу The World's 50 Best Restaurants

Реакція самого Клопотенка

Сам шеф-кухар зізнається: його досі переповнюють емоції.

"Я не можу до кінця усвідомити того, що сталося. Бути обраним із сотень претендентів до списку з 50 професіоналів, які змінюють світову гастрономію, для мене є визнанням того, що я на вірному шляху", - розповів він у Instagram.

За словами Євгена, включення українського шеф-кухаря до списку 50 Next означає, що Україна з’явилася на гастрономічній мапі світу.

"Той факт, що представники 50 Next звернули увагу на Україну та обрали мене до списку - величезна перемога для України, бо це вперше наша країна відзначена у світових ресторанних рейтингах такого рівня. Це відкриває величезне вікно можливостей, в Україні багато талановитих шефів, які заслуговують на світове визнання", - пояснив відомий кулінар.

Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)