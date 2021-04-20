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Євген Клопотенко похвалився величезною перемогою для України: "вперше в історії!"

Автор: Дмитрий Войналович

Євген Клопотенко, який нещодавно розповів, як зміниться шкільне меню, став єдиним українцем, якого організатори всесвітньо відомого ресторанного рейтингу журналу Restaurant The World's 50 Best Restaurants включили до списку 50 Next - переліку професіоналів, які розширюють кордони гастрономії.

Як так сталося і що це значить для України - читайте у нашому матеріалі нижче.

Організатори премії вважають, що український шеф-кухар і переможець шоу МастерШеф "переписав кулінарну книгу своєї країни".

"Євген Клопотенко має дві головні цілі: покращити культуру харчування України та показати її світові. Він зробив серйозні прориви завдяки своїй роботі, здійснивши революцію в організації громадського харчування та навчанні людей місцевої кухні за допомогою статей, відео та книг, але він не зупиниться, поки світ не визнає кулінарну силу його країни", - йдеться на сайті премії.

Клопотенко увійшов до рейтингу The World's 50 Best Restaurants

Реакція самого Клопотенка

Сам шеф-кухар зізнається: його досі переповнюють емоції.

"Я не можу до кінця усвідомити того, що сталося. Бути обраним із сотень претендентів до списку з 50 професіоналів, які змінюють світову гастрономію, для мене є визнанням того, що я на вірному шляху", - розповів він у Instagram.

За словами Євгена, включення українського шеф-кухаря до списку 50 Next означає, що Україна з’явилася на гастрономічній мапі світу.

"Той факт, що представники 50 Next звернули увагу на Україну та обрали мене до списку - величезна перемога для України, бо це вперше наша країна відзначена у світових ресторанних рейтингах такого рівня. Це відкриває величезне вікно можливостей, в Україні багато талановитих шефів, які заслуговують на світове визнання", - пояснив відомий кулінар.

Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)

Раніше Клопотенко назвав яскраві та прості рецепти страв, які мають бути у вашому раціоні щодня.

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Новини України Евгений Клопотенко
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