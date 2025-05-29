Евгений Гашенко, "Дизель Шоу": Все россияне виноваты в том, что началась война

– С чего начался ваш путь в юморе? Вы закончили факультет экономики и финансов, поэтому могу предположить, что юмор не был первоочередным выбором.

– Путь в юморе начался с детства. Мне как ребенку нравилось, когда на семейных праздниках собиралась вся семья, нравилось слушать, о чем рассказывают взрослые. Потом начал смотреть выступления юмористов, таких как Верка Сердючка, например. Но не только слушать, но и пародировать! Такого опыта было много.

Пародировал и мультики для своих одноклассников, в ролях. Всем этот формат на школьных переменах "заходил". В продолжении этой истории начался школьный КВН, дальше студенческий, юморины.

Кстати, в Николаеве был очень сильный чемпионат среди студентов. Была невероятно большая конкуренция. Небольшой эксклюзив: моя школьная команда называлась именно "Дизель". Собственно это название впоследствии перекочевало в нашу сборную команду и осталось навсегда.

– Как вы познакомились с Егором Крутоголовым и Михаилом Шинкаренко?

– С Михаилом мы были одноклассниками. Мы выступали вместе на сцене, были ведущими на встречах выпускников. Переодевались в разных персонажей, делали попурри, пытались писать сценарии к потенциальным праздникам вместе со школьными организаторами.

В институте мы продолжили деятельность со второго курса. Собрали свою команду, назвали ее "Гуманитарная помощь" и выступали на городских чемпионатах. На одно из таких выступлений пришел Егор Крутоголов. Он учился со мной в институте, только на разных факультетах.

После нашего выступления зашел в гримерку, подошел ко мне со словами: "Слушай, ты такой забавный, пластичный, смешной. Хочу с тобой в команде выступать!"

Сразу обсудили этот вопрос с Михаилом, и приняли решение выступать вместе. Ни разу еще не пожалели об этом. Позже мы уже вместе выступали на городских чемпионатах, стали чемпионами города и после чего вышли на всеукраинский уровень. А в дальнейшем объездили командой всю Украину.

Евгений Гашенко и Егор Крутоголов (фото: instagram.com/dizelgan)

– Как основали команду для КВН "Дизель"?

– К нам в школу пришли ребята из студенческого КВН, выбрали в свою команду самых смешных ребят, в том числе и меня. Так и начался путь в юморе.

Кстати, первое выступление на чемпионате Украины прошло, мягко говоря, не очень удачно. После признания на городском уровне, мы туда ехали с четкой уверенностью, что мы самые смешные. Но эта уверенность очень быстро исчезла. Вернулись домой, сделали работу над ошибками и тогда же заменили название с "Гуманитарная помощь" на "Дизель".

– На сцене вы воплощаете различные образы. Как удается переключаться между ними?

– На одном концерте "Дизель Шоу" я играю всего 5-6 персонажей, это не много по сравнению с другими проектами. Вот со скетч-шоу "На Троих" история интереснее. Там за одну смену я должен переключаться чуть ли не каждый час. Конечно, если это не постоянный образ, как, к примеру, Рома с СТО.

Могу сказать, что именно на этих съемках школа перевоплощения была пройдена. Мне нравится быть разным, нравится раскрывать в себе разных персонажей. Кстати, здесь мне помогает насмотренность из детства, о которой я говорил в начале. Все, что я видел на семейных застольях, слышал в разговорах, я при случае использую в работе.

Вот эта манера "снимать" персонажа, его поведение, манеру, недостатки, она есть где-то внутри меня, и я ее при необходимости достаю. Очень часто мне выпадает возможность играть иностранцев, здесь я уже иначе готовлюсь к роли. Смотрю видео о жителях той или иной страны, слушаю как разговаривают.

Главная цель в создании персонажей - сделать так, чтобы люди получили удовольствие!

Образ Ромы из СТО, которого играет Евгений Гашенко, в скетч-шоу "На Троих" (фото: пресс-служба)

– Какой свой сценический образ считаете наиболее удачным и гармоничным для вас?

– Пожалуй, изо всех персонажей я мог бы выделить Вуйко Горовича. Впервые он появился в скетчах "На Троих". Авторы принесли сценарий со словами: "Здесь персонаж должен говорить с Закарпатским диалектом".

На это наш режиссер сказал: "Я сейчас позвоню своему другу, он живет на Закарпатье. Он сможет помочь нам правильно расписать текст". Собственно, он помог, мы отсняли очень смешной скетч на локации "Суд", и после этого образ Вуйка перекочевал в другие проекты.

До сих пор, где бы ни появлялся этот персонаж, я беру словарь закарпатского диалекта и стараюсь как можно больше приблизить текст к оригиналу.

Образ Вуйка Горовича, которого играет Евгений Гашенко, в скетч-шоу "На Троих" и "Дизель шоу" (фото: пресс-служба)

– Расскажите о своей ресторанной деятельности. Как родилась эта идея? Почему пошли именно в ресторанную отрасль?

– Ресторан "Fayna Asia" - это заведение азиатской кухни, в котором я совладелец. Открыли мы его с другом в 2022 году, уже во время полномасштабного вторжения.

Идея зародилась после того, как мы уехали с Киева в Черновцы. Актерство актерством, но никто не понимал, что с профессией будет дальше. Стабильности особо не было, а дополнительный доход был нужен. Сели, обсудили несколько вариантов, и появилась идея азиатского заведения. Решили не откладывать, поэтому наняли шеф-повара, с нуля сделали ремонт собственноручно, проработали меню и открылись.

Почему именно заведение питания? Потому что мы оба любим готовить и любим вкусно поесть. Можно сказать объединили приятное с полезным. Я горжусь нашим делом! Видим по отзывам, что людям нравится, людям вкусно. А нам нравится делать людей счастливыми.

Кстати, недавно ресторан отметил День рождения. Было очень много людей. В какой-то момент даже появилась небольшая очередь на улице, потому что все столики были заняты. Очень рад таким результатам и искренне надеюсь, что постоянных гостей с каждым днем будет становиться все больше.

– Какие в дальнейшем планы в развитии заведения? Думаете над открытием только своего ресторана?

– Об открытии именно своего ресторана я пока не задумывался. На самом деле только кажется, что бизнес дело легкое. Если заглянуть глубже, можно увидеть кучу маленьких нюансов, которым надо посвящать все свое время.

А так, как у меня есть еще актерская деятельность, я не могу себе позволить растворяться в чем-то одном. Над развитием "Fayna Asia" мы с другом работаем вдвоем. Он закрывает технические вопросы, а я - медийные. Мы настоящая команда, и для меня очень ценно то, что мы смогли и бизнес совместный построить, и сохранить дружбу. Мечтаю, чтобы о нашем ресторане узнало как можно больше людей.

Главная фишка нашего заведения - большие порции, поэтому одним блюдом в целом можно наесться. Мы с радостью встретим всех с друзьями, семьями и маленькими хвостатыми компаньонами.

– Недавно из команды "Дизель шоу" ушла актриса Яна Глущенко. Как вы с коллегами восприняли ее уход?

– Яна Глущенко ушла из "Дизеля" по собственному желанию. Команда действительно благодарна ей за все 10 лет вместе, за ее вклад в проекты. Яна классная актриса и хороший человек.

Мы были немного удивлены, когда узнали новость, но с уважением относимся к ее решению. Причины лучше спросить у нее. С Яной мы были, есть и будем в хороших отношениях.

– Также еще раньше коллектив покинул актер Олег Иваница. Недавно он рассказал, что тогда причиной стал конфликт между участниками команды. Можете приоткрыть завесу, что произошло?

– Думаю, у Олега были какие-то свои личные причины уйти. Конфликтов лично я не помню. С Олегом мы тоже продолжаем нормально общаться, поддерживаем хорошие отношения.

– Сергей Писаренко и Евгений Никишин также были участниками вашего коллектива, однако с момента российского вторжения вернулись в Россию. Как команда отреагировала на такое решение коллег? Какое в целом ваше отношение к Сергею Писаренко и Евгению Никишину?

– Хочу сразу подчеркнуть, что Писаренко и Никишин никогда не были в составе "Дизель Шоу". Они были приглашенными актерами, с которыми мы выступали вместе.

Последний раз мы общались 23 февраля 2022 года. Это был крайний концерт "Дизель Шоу" перед началом полномасштабного вторжения. И собственно большое вторжение они застали в Киевской области.

Что стало причиной их решения о возвращении в Россию после всего увиденного, я сказать не могу. Но они сделали свой выбор в пользу зла. В свою очередь мы остаемся дома, донатим на ВСУ и верим в победу Украины. Отношение у меня ко всем россиянам негативное, они все виноваты в том, что началась война.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин (фото: facebook.com/dizelshow)

– Как коллектив поддерживает связь с участниками, которые мобилизовались? Это, в частности, Олег Иваница и Макс Нелипа, который недавно погиб. Как вы отнеслись к их решениям мобилизоваться и рассматриваете ли такой вариант развития событий для себя?

– Я очень уважаю их решение мобилизоваться. Услышал когда-то одну умную фразу: "Ты или в ВСУ, или для ВСУ". Я живу по такому принципу. Понимаю, что моя медийность может помочь собрать средства, закрыть сборы на нужды армии, чем мы и занимаемся.

У нас есть БО "Дизель Фонд", часть прибыли мы перечисляем туда и в дальнейшем закрываем потребности военных. Мы многое передаем на фронт: авто, РЭБы, дроны, амуниция, лекарства, еда, тепловизоры, и это далеко не весь список. Таким образом мы делаем свой вклад в будущую победу, в которую мы все верим.

Моральная поддержка тоже важна. Постоянно получаю отзывы от военных. Многие рассказывают, что наши концерты помогают не сойти с ума. Юмор - это эмоциональная разрядка. Для меня, и для всех нас важно быть нужными тем, кто стоит на защите наших жизней.

– Как вы узнали о гибели Максима Нелипы?

– О гибели Макса узнал из поста Томы Нелипы в Facebook. Потом написали в нашем общем чате.

– В каких отношениях вы были с Максимом?

– Когда Макс был в составе "Дизель Шоу", мы дружили. И даже после его ухода некоторое время продолжали поддерживать связь.

– Что в целом можете сказать о своем коллеге?

– Он был искренним, веселым и интересным человеком. Очень любил что-то делать своими руками: паять, собирать, чинить - все, что касалось электроники.

Был очень творческой личностью с очень непростой судьбой. Невероятно жаль, что так получилось. Мои соболезнования родным и близким. Слава Герою!

Евгений Гашенко и Максим Нелипа (фото: instagram.com/dizelgan)

– Как в целом изменилась работа "Дизель шоу" с началом полномасштабной войны?

– Многое изменилось. И юмор изменился, и мы изменились. Появилось много актуальных номеров о нашем настоящем. Конечно, мы, как и все люди, сначала не понимали, что будет дальше, о чем шутить, что "актуально".

В феврале 2022 года команда разъехалась, и привычное понимание стабильности было разрушено. Но в августе мы собрались, обсудили наши дальнейшие действия и провели первый концерт времени полномасштабного вторжения.

А уже в декабре 2022 года на зимне-новогодних концертах у нас было четыре аншлага подряд. Это крутой результат! Мы видели, что людям это было нужно. Сейчас вместе с бытовым юмором, мы показываем людям и военный юмор, и социальный. Людям нравится, могу сделать вывод, что мы движемся в правильном направлении.

– Где, на ваш взгляд, проходит граница в юморе, когда еще можно, а когда уже не надо шутить о чем-то?

– В целом это слишком тонкая грань. Однако мы делаем все ради поддержки людей. Конечно, прямо оскорблять никого нельзя... За исключением казнокрадов, "крыс" среди своих и россиян.

– Как вы относитесь к критике тех или иных ваших номеров? В частности, новогодний концерт подвергся довольно сильной критике в медиа по разным причинам.

– Сразу скажу, что люди на временно оккупированных территориях были, есть и будут украинцами. Этого не изменить. Невозможно искоренить из людей Украину. Мы знаем, что в оккупации люди нас смотрят, люди смеются, им это помогает жить! Мы всегда даем понять, что мы о них помним и обязательно вернем людей к нормальной жизни, а нагло отобранные земли - в Украину.

Считаю, что конфликт, который раздули вокруг номера, высосали хайпожеры. Они, даже не посмотрев номер полностью, начали создавать конфликт о том, что мы издеваемся над теми, кто сейчас в оккупации. Это абсурд. Мы всегда поддерживаем наших людей, уважаем, всегда стараемся помочь и вдохновить.

Это же видно по нашим работам. Издеваемся мы над оккупантами, потому что они этого заслуживают. Главный посыл наших номеров - Украина единая, сильная, неделимая, и эти три кита никому и никогда разрушить не удастся.

Евгений Гашенко: Конфликт, который раздули вокруг новогоднего номера, высосали хайпожеры (фото: пресс-служба)

– По вашему мнению, что сегодня для украинского зрителя является смешным?

– Начну с того, что восприятие слова "смешное" изначально достаточно субъективно. У нас разный зритель. Одним нравятся номера, где мы высмеиваем оккупантов, другим - бытовые номера, кто-то любит того же Вуйка и ждет номера с ним. Обычно люди смеются над тем, что напоминает им истории из собственных жизней.

"О, это же я!" - эту фразу часто можно услышать от зрителей и увидеть в комментариях. Учитывая то, сколько миллионов просмотров набирают проекты, могу уверенно сказать, что мы делаем то, что откликается людям и движемся в правильном направлении.

– Какие изменения еще могут ждать "Дизель"?

– Ждите новых номеров, новых персонажей. Искренне надеюсь, что как можно скорее восстановится наше кинопроизводство. По крайней мере мне этого хочется.

Хочется делать еще больше качественного украинского контента. Мы видим в этом потребность, поэтому продолжаем работать! Юмор объединяет украинцев. Наша миссия поддерживать нацию морально, что мы и продолжаем делать.