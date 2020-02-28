Європейська країна пропонує забрати українців з Уханя, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Додаткова евакуація українців з Уханя планується в найближчі дні

Міністерство закордонних справ планує в найближчі дні провести додаткову евакуацію українських громадян з китайського міста Ухань, при цьому забрати громадян України може одна з країн Європейського союзу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на каналі Україна 24, передає РБК-Україна.

За його словами, на даний момент МЗС України розглядає можливість евакуації українців лише з Китаю.

"Крім Китайської Народної Республіки, де були зареєстровані перші випадки захворювання, ми в принципі більше не плануємо евакуації. Єдине, що ми плануємо - додаткова евакуація українців, які залишилися в Ухані. Ми думаємо, яким чином їх звідти забрати", - заявив Пристайко.

Також глава МЗС зазначив, що евакуація може бути проведена за допомогою інших країн. Зокрема, одна з європейських країн, пропонує забрати українців з Уханя.

"У нас є різні варіанти. В даний час найбільш виглядає доцільним м - залучення допомоги інших країн. Україна допомагала іншим країнам забрати громадян. Ми розраховуємо, що нам теж допоможуть евакуювати наших громадян (з Китаю - ред.). Їх там небагато залишилося. У нас зараз є європейська країна, яка пропонує забрати наших громадян з Уханя", - додав міністр.

Як зазначив Пристайко, евакуація може бути проведена в найближчі дні під тісним контролем китайської влади.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що розглядають питання евакуації українських громадян через спалах коронавірусу на лайнері Diamond Princess.

Відзначимо, 20 лютого в Україну евакуювали громадян з Уханя. Вони були доставлені в медцентр "Нові Санжари". При цьому місцеві жителі влаштували акцію протесту, намагаючись не пустити автобуси з евакуйованими на територію населеного пункту.