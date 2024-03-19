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Ева Лонгория показала нежные объятия с главным мужчиной в своей жизни (фото)

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлия Любченко

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поделилась редкими кадрами со своим подросшим сыном Сантьяго Энрике.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -stories звезды.

Ева Лонгория показала, как играет с сыном

Известная на весь мир звездная мамочка опубликовала фотографии вместе с мальчиком в своих Instagram-stories. Актриса показала, как вместе с сыном развлекалась в спокойной домашней атмосфере.

Лонгория показала нежное фото с сыном у дома, где они обнимаются и играют на зеленой траве. Видно, что оба довольны процессом. Ева нежно целует своего маленького Энрике пока он крепко схватил ее в свои объятия.

Ева Лонгория с сыном (Скриншот)

Актриса выложила это фото после громкого празднования своего 49-го Дня рождения, по случаю которого звезда устроила роскошное застолье.

А потом, вероятно, проводила время с родными и играла с сыном. Кстати, судя по легкой одежде, погода просто отличная, ведь Энрике гуляет в футболке и шортах, а сама Лонгория в молочном спортивном костюме и кроссовках.

На милом семейном кадре не хватает только мужа Лонгории, но судя по всему, он остался за кадром и фотографировал сына вместе с женой.

Напомним, что звезда голливудских сериалов впервые стала матерью в июне 2018 года. Актриса родила сына от мексиканского медиамагната Хосе Антонио Бастона, на котором женилась в 2016 году после трех лет отношений.

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Ева ЛонгорияДети