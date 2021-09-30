Цю 500-гривневу монету ви навряд чи бачили раніше. І ось як вона виглядає

500-гривнева монета

Ця монета виготовлена із золота найвищої проби та присвячена одній з найважливіших на сьогодні спортивних подій в історії незалежної України. Мова йде про фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу, який приймали наша країна та Польща у 2012 році.

Це найдорожча та найцінніша пам’ятна монета України.

Ось так виглядає найдорожча монета в Україні (фото: museum.bank.gov.ua)

Які ще золоті монети є в Україні?

Зауважимо, що це не єдина золота монета, яку випускав Нацбанк в останні роки.

Наприклад, 17 травня 2021 року було введено в обіг золоту пам’ятну монету номіналом 1 гривня, яка відтворює дизайн обігової монети "Володимир Великий" зразка 2004 року.

Золота 1-гривнева монета (фото: bank.gov.ua)

А у серпні цього року Національний банк ввів в обіг золоту монету "До 30-річчя незалежності України" номіналом 250 гривень.

На аверсі золотої монети у центрі розміщене мозаїчне, прикрашене рослинним орнаментом зображення тризуба, що є символом процесу становлення держави, консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури. А на реверсі - в обрамленні стилізованих променів зображена Оранта-Переможниця з калиновою гілкою в руках.

Золота 250-гривнева монета (фото: bank.gov.ua)