Цієї війни б не було: український продюсер шокував визнанням про Скрябіна

Юрій Бардаш назвав покійного Кузьму Скрябіна великою людиною і героєм. Про це екс-продюсер "Грибів" та співачки Луни повідомив в інтерв'ю Юрію Дудю. Також за словами українського продюсера і співака, якби Кузьма був живий, війни на Донбасі б не було.

"Це велика людина. Він справжній герой. Я його не вважаю своїм учителем, мені не довелося з ним дуже багато спілкуватися, але ми з ним два роки дуже дружили. Коли я прийшов на телебачення з балетом зі своїм, нас важко було назвати балетом, я зібрав усіх типів на вулиці просто. Пекельні панки, намазані дреди. Його вже тоді дуже сильно респектовали, передача "Шанс" і він говорить таке: "Це типи круті". І він нам дозволяв робити все, що ми хочемо. І взагалі це велика людина. Якби він був живий, він би не допустив цієї війни. Це був єдиний чоловік, якого поважали на Сході, і на Заході", - сказав Бардаш.

Цитату Бардаша можна почути з 47 хвилини відео.

Юрій Бардаш розповів про Кузьму (Youtube)