Этой войны бы не было: украинский продюсер шокировал признанием о Кузьме

Юрий Бардаш назвал покойного Кузьму Скрябина величайшим человеком и героем. Об этом экс-продюсер "Грибов" и певицы Луны сообщил в интервью Юрию Дудю. Также по словам украинского продюсера и певца, если бы Кузьма был жив, войны на Донбассе бы не было.

"Это величайший человек. Он настоящий герой. Я его не считаю своим учителем, мне не довелось с ним очень много общаться, но мы с ним года два очень дружили. Когда я пришел на телевидение с балетом со своим, нас трудно было назвать балетом, я собрал всех типов на улице просто. Адские панки, намазанные дреды. Его уже тогда очень сильно респектовали, передача "Шанс" и он говорит такой: "Это типы крутые". И он нам разрешал делать все, что мы хотим. И вообще это величайший человек. Если бы он был жив, он бы не допустил этой войны. Это был единственный человек, которого уважали на Востоке страны, и на Западе", - сказал Бардаш.

Цитату Бардаша можно услышать с 47 минуты видео.

Юрий Бардаш рассказал о Кузьме (Youtube)