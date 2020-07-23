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Цей простий спосіб допоможе перевірити вершкове масло на натуральність

Четвер 23 липня 2020 17:01
Цей простий спосіб допоможе перевірити вершкове масло на натуральність
Як перевірити вершкове масло на справжність (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Вершкове масло часто фальсифікують, додаючи рослинні жири, а на етикетці це не вказують

Вершкове масло є одним з найпопулярніших продуктів для фальсифікації. Якщо ви хочете вживати натуральний продукт при приготуванні якого використовувалося лише молоко, до вибору масла варто підійти серйозно.

Зараз вартість вершкового масла м'яко кажучи "кусається". А виробник за 40-50 грн за 200-грамову пачку може вам підсунути якийсь шматок жиру більше схожий за складом на рослинний маргарин. Але спосіб перевірки масла на справжність є, і він не один.

В першу чергу експерти радять звертати увагу на колір масла: він має бути без жовтизни, ніжний, молочний. Занадто жовтий колір продукту говорить, що в маслі є непотрібні домішки. Але є і більш "результативні" способи.

Заморозити і порізати

По-перше, в морозилці вершкове масло має добре змерзнути, а рослинні жири не дадуть йому це зробити. По-друге, заморожене вершкове масло не можна нарізати пластами - воно буде кришитися.

Волога і жовтизна

При відкритті пачки, що лежала в холодильнику (не в морозилці), на маслі не повинно бути води. А якщо пачка довго стояла відкритою (1-2 доби), на натуральному маслі повинен утворитися легкий жовтий наліт.

Покласти в гарячу воду

Якщо масло опустити в склянку з дуже гарячою водою (не окропом), воно має розчинитися, не залишивши осаду, "пластівців" і шматків. Можна посувати масло ножем - якщо воно тягнеться і прилипає до ножа - масло не натуральне. Натуральне вершкове масло не тягнеться за ножем, повільно розчиняється і забарвлює воду в молочний колір.

Експерти попереджають, що кількість підробок традиційно зростає напередодні свят, особливо новорічних.

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