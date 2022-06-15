Ми п'ємо їх щодня. Ці напої збільшують ризик розвитку раку печінки на 78%

Вживання однієї чашки солодкої кави або чаю в день в день пов'язано з підвищеним ризиком розвитку раку печінки, попереджають вчені.

Рак печінки - дуже поширений вид онкології. Після постановки такого страшного діагнозу виживають лише 13% пацієнтів.

У чому суть дослідження

Нове дослідження проаналізувало дані 90 тисяч жінок в постменопаузі, які брали участь в Ініціативі жіночого здоров'я, довгостроковому дослідженні, розпочатому на початку 1990-х років.

Вчені з Університету Південної Кароліни спостерігали за їх здоров'ям в середньому протягом 18 років після того, як вони роздали анкети з харчування.

Близько 7% жінок повідомили, що споживають одну або більше порцій цукровмісних напоїв в день. В цілому у 205 жінок розвинувся рак печінки, симптоми якого включають втому, втрату апетиту, погане самопочуття, біль під ребрами й свербіж шкіри.

У жінок, які щодня випивали один або кілька підсолоджених напоїв, ризик розвитку раку печінки був на 78% вище. У тих, хто вживав хоча б один безалкогольний напій в день, ризик розвитку раку печінки був на 73% вище в порівнянні з тими, хто не вживав солодкі напої взагалі.

"Наші результати показують, що вживання підсолоджених цукром напоїв є потенційним модифікованим фактором ризику розвитку раку печінки", - розповів автор наукової роботи Лунган Чжао.

Медики настійно рекомендують не додавати в чай або каву цукор або взагалі замінити їх водою.

Чому солодкі напої призводять до раку

Річ у тому, що доданий цукор збільшує ризик ожиріння і діабету 2 типу, які, своєю чергою, є факторами ризику раку печінки.

Ці напої також можуть сприяти резистентності до інсуліну та накопиченню жиру в печінці, що впливає на здоров'я цього органу.