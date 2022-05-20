Цей овоч захищає організм від раку та зміцнює кістки: його потрібно їсти кожного дня

Огірки - це не лише смачно, але й корисно. Одна з причин включити огірки до свого щоденного раціону, це то що вони корисні для захисту організму від раку.

Чому овоч потрібно включити до раціону

Огірки зволожують організм. Медики завжди наголошують на важливості вживання достатньої кількості води, особливо в спеку. Але джерелом рідини не обов’язково мають бути напої. Огірки містять 97 відсотків води, що робить їх ідеальними для зволоження організму.

Знижує ризик раку. Огірки містять лігнани та поліфеноли - ці речовини, як показують дослідження, знижують ризик деяких видів раку. Це відноситься, наприклад, до раку молочної залози та раку шийки матки.

Забезпечують міцні кістки. Огірки багаті на вітамін К, який допомагає кальцію краще розподілятися в організмі - це, своєю чергою підтримує щільність кісток, захищає від переломів, допомагає запобігти остеопорозу.

Очищають організм. Завдяки огіркам кишечник буде краще очищатись. Ерепсин, що міститься в них, розщеплює білок, сприяє хорошому травленню, перетравленню м’яса.

Знімають стрес. Огірки є багатим джерелом низки вітамінів групи Вони потрібні для неврологічного здоров’я, стабільної психіки, активної розумової діяльності, стресостійкості.

Зазначимо, що свіжі огірки не рекомендуються при загостренні виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, гострих і хронічних гастритах, ентероколітах, при початковій стадії захворювання на кір.

Солоні та мариновані огірки не слід вживати при шлунково-кишкових захворюваннях, атеросклерозі, вадах серця, гіпертонії, захворюваннях нирок (гострих і хронічних нефритах, пієлонефриті), печінки (гепатиті, холециститі, дискінезії жовчних проток), підшлункової залози й в період вагітності.

Окрім того, в огірках дуже мало калорій (16 калорій на чашку), вони містять також харчові волокна, які допомагають підтримувати здорову вагу.