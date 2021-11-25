Цей незвичайний прийом допоможе знизити рівень цукру в крові і тиск: без ліків

Як пояснив фахівець, стан з підвищенням цукру в крові та підвищенням тиску зазвичай розглядають окремо. Але при діабеті вони тісно взаємопов'язані.

Майкл Мослі вважає, що зниження артеріального тиску хоча б на 5 мм рт. ст. знижує і ризик розвитку діабету - на 11%.

"Близько половини дорослих страждають гіпертонією (високим кров'яним тиском), в той час, як у третини підвищений рівень цукру в крові. І більшість не знає, що у них це є, тому що вони не проходили тестування. Хороша новина в тому, що, якщо ви вилікуєте одне, висока ймовірність, що поліпшите й інше. З незрозумілих нам причин зниження артеріального тиску знижує ризик діабету 2 типу", - зазначив Мослі.

Доктор запропонував несподіваний спосіб, який допоможе швидко знизити рівень цукру в крові та артеріальний тиск.

"Мені подобається співати пісні, поки я за кермом або в душі – і на щастя, дослідження показують, що спів – хороший спосіб знизити рівень гормону стресу, кортизолу. Що, своєю чергою, має знизити кров'яний тиск і рівень цукру в крові", - підкреслив фахівець.

Він додав, що саме кортизол відповідає за ці процеси, через те, що допомагає перетворювати білок в глюкозу і тим самим може спровокувати підвищення рівня цукру.

"Я бачив пацієнтку середніх років, яка лежала в лікарні на операції, але її тиск був настільки високим, що хірурги турбувалися про операцію. Вона почала тихо співати собі під ніс, і протягом 20 хвилин її кров'яний тиск впав", - розповів Майкл Мослі.