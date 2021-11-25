Этот необычный прием поможет снизить уровень сахара в крови и давление: без лекарств

Как объяснил специалист, состояние с повышением сахара в крови и повышением давления обычно рассматривают по отдельности. Но при диабете они тесно взаимосвязаны.

Майкл Мосли считает, что снижение артериального давления хотя на 5 мм рт. ст. снижет и риск развития диабета – на 11%.

"Около половины взрослых страдают гипертонией (высоким кровяным давлением), в то время, как у трети повышен уровень сахара в крови. И большинство не знает, что у них это есть, потому что они не проходили тестирование. Хорошая новость в том, что, если вы вылечите одно, высока вероятность, что улучшите и другое. По непонятным нам причинам снижение артериального давления снижает риск диабета 2 типа", - отметил Мосли.

Доктор предложил неожиданный способ, который поможет быстро снизить уровень сахара в крови и артериальное давление.

"Мне нравится петь песни, пока я за рулем или в душе – и к счастью, исследования показывают, что пение – хороший способ снизить уровень гормона стресса, кортизола. Что, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови", - подчеркнул специалист.

Он добавил, что именно кортизол отвечает за эти процессы, так как помогает превращать белок в глюкозу и тем самым может спровоцировать повышение уровня сахара.

"Я видел пациентку средних лет, которая лежала в больнице на операции, но ее давление было настолько высоким, что хирурги беспокоились об операции. Она начала тихо петь себе под нос, и в течение 20 минут ее кровяное давление упало", - рассказал Майкл Мосли.