Ці ознаки говорять про небезпечно низький рівень цукру в крові: до лікаря потрібно негайно
При діабеті рівень цукру в крові потрібно постійно контролювати. Небезпечними станами вважаються ті, при яких рівень цукру різко йде вгору або сильно падає вниз.
Як пояснили фахівці Diabetes UK, стан, при якому цукор в крові падає набагато нижче норми, називається гіпоглікемією.
Стан гіпоглікемії виникає при падінні цукру в крові нижче 4 ммоль на літр. Такий стан може виникати не тільки при захворюванні діабетом, але й у здорових людей.
Довга відсутність їжі, рідини, сильні стреси – все це може привести до гіпоглікемії. Небезпечний стан розвивається дуже швидко і потрібно знати основні симптоми, оскільки таке погіршення самопочуття може викликати кому.
Першими провісниками гіпоглікемії медики називають:
- Дратівливість
- Слізливість
- Занепокоєння
- Примхливість
- Пітливість
- Відчуття постійної втоми
- Запаморочення
- Відчуття голоду
- Поколювання в губах
- Відчуття тремтіння
"Ви можете помітити, що серцебиття стало прискореним, а ваша шкіра зблідла", - відзначають експерти.
Небезпечні симптоми при гіпоглікемії
Якщо у вас раніше вже були проблеми з рівнем цукру в крові, то потрібно ретельне обстеження, правильне лікування і постійний контроль. Однак ці симптоми повинні вас відразу насторожити:
- Постійна слабкість
- Помутніння зору
- Сплутаність свідомості або труднощі з концентрацією уваги
- Незвичайна поведінка
- Невиразна мова
- Незграбність
- Відчуття сонливості
- Судоми або припадки
- Колапс або втрата свідомості
Також симптоми різкого падіння рівня цукру можуть проявлятися уві сні. За словами лікарів, важливими сигналами можуть стати раптові пробудження ночами, головні болі уві сні, втома і нічна пітливість.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики попередили про небезпеку популярного препарату.
А також розповідали про те, названо симптоми діабету, які проявляються кілька разів на день, але ми цього не розуміємо.