Цей напій сильно знижує цукор в крові: пити треба одразу після їжи

Що показало дослідження

Як відомо, інсулін - це гормон, який відповідає за регулювання рівня цукру в крові - основного типу цукру в крові. Якщо організм позбавлений цього механізму, то рівень цукру в крові може піднятися до небезпечних рівнів.

Експерти з'ясували, що ромашковий чай має вплив на рівень цукру в крові.

Ромашковий чай виготовляють з квіток ромашки (трави, що належить до сімейства айстрових). Також він використовується в народній медицині.

Вчені провели дослідження та з'ясували, що вживання трьох чашок ромашкового чаю на день може покращити контроль рівня глюкози в крові у людей з цукровим діабетом 2 типу.

Дослідники з Університету медичних наук Тебрі залучили 64 учасника з цукровим діабетом 2 типу, усі вони були у віці від 30 до 60 років.

Дослідники дійшли висновку, що короткочасне вживання ромашкового чаю сприятливо впливає на глікемічний (показник, який використовується для визначення того, наскільки їжа може вплинути на рівень цукру в крові) контроль і антиоксидантний статус у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу.

Які продукти не можна вживати діабетикам

Щоб виявити найгірші продукти, які впливають на підвищення цукру в крові, слід звернутися до глікемічного індексу (ГІ).

Глікемічний індекс (ГІ) - це система оцінки продуктів, що містять вуглеводи. Він показує, як швидко кожна їжа впливає на рівень цукру в крові (глюкози).

Вуглеводні продукти, які швидко розщеплюються організмом і викликають швидке підвищення рівня глюкози в крові, мають високий рейтинг ГІ.

Продукти з високим ГІ включають:

Цукор і солодкі продукти;

Солодкі безалкогольні напої;

Білий хліб;

Картопля;

Білий рис.

Симптоми цукрового діабету 2 типу: