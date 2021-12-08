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Цей напій допоможе знизити рівень холестерину та сприяє довголіттю

Автор: Тетяна Самарук

Знизити рівень холестерину в крові допоможе зелений чай. Зокрема, фахівці кажуть, що його потрібно пити регулярно.

Так, напій містить антиоксиданти, які очищають організм від шкідливих речовин та сприяють довголіттю, повідомляє Еxpress.

За словами вчених, антиоксиданти із зеленого чаю мають найкращі характеристики. Зазначається, що ці сполуки відповідальні за зниження холестерину.

Також, якщо регулярно вживати чай, то можна продовжити життя.

Дослідження вчені провели на гризунах. Зазначається, що гризунів поділили на три групи. Одна із груп була контрольною, друга – дотримувалася дієти з високим вмістом жирів, а третя група дотримувалася тієї ж дієти з водою з додаванням зеленого чаю.

У висновках йдеться, що гризуни, які споживали чай, показали найкращі результати у когнітивних тестах.

Людині цей напій допоможе позбутися серцево-судинних захворювань та вплинути на тривалість життя.

Окрім того, головна користь чаю в EGCG. Цей компонент допомагає при запаленнях, схудненні та перешкоджає хвороби серця і мозку.

До того ж чай також містить теанін, який знімає стрес та має розслаблюючу дію.

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