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Цей метод допоможе запакувати продукти для заморожування без вакууматора: знадобиться лише вода

Автор: Тетяна Самарук

Майже кожна господиня має, або хоче мати у себе на кухні вакууматор. Все тому, що такий прилад допоможе полегшити життя на кухні. Він стає у нагоді тоді, коли потрібно правильно підготувати продукти до заморожування, а саме запакувати їх так, щоб вони займали набагато менше місця у морозильній камері.

Однак, як запакувати продукти компактно без вакууматора, розповіла у Tik-Tok блогерка staceybdixon.

Як відомо, вакууматор захищає їжу від пошкоджень та дозволяє їй довше залишатися свіжою.

Але якщо такого помічника немає вдома, то допоможе миска з водою.

Для того, щоб заморозити продукти без вакууматора, знадобиться:

  • пакет із замком zip-lock;
  • миска з водою.

Технологія застосування:

Так, спочатку потрібно помістити необхідні продукти для заморожування у пакет.

Далі поступово опустіть пакет у миску з водою. Зокрема, у такий спосіб з нього почне виходити зайве повітря.

Потім закрийте пакет на блискавку та витріть його рушником.

Відео у мережі стало популярним та зібрало 1,7 мільйона переглядів та 94 тисячі лайків.

@staceybdixon How have I never known this until now? #lifehack original sound - Stacey D

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