Цей метод допоможе запакувати продукти для заморожування без вакууматора: знадобиться лише вода

Як відомо, вакууматор захищає їжу від пошкоджень та дозволяє їй довше залишатися свіжою.

Але якщо такого помічника немає вдома, то допоможе миска з водою.

Для того, щоб заморозити продукти без вакууматора, знадобиться:

пакет із замком zip-lock;

миска з водою.

Технологія застосування:

Так, спочатку потрібно помістити необхідні продукти для заморожування у пакет.

Далі поступово опустіть пакет у миску з водою. Зокрема, у такий спосіб з нього почне виходити зайве повітря.

Потім закрийте пакет на блискавку та витріть його рушником.

Відео у мережі стало популярним та зібрало 1,7 мільйона переглядів та 94 тисячі лайків.