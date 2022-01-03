Цей метод допоможе швидко розм'якшити масло без мікрохвильової печі

Так, як виявилось, масло можна швидко розм'якшити без мікрохвильової. Наприклад, можна:

Холодне масло можна натерти за допомогою великих отворів на тертці для сиру;

Вершкове масло наріжте дрібними кубиками, так вони швидше розм'якнуть.

Окрім того, американський кондитер поділився трюком, який допоможе розм'якшити масло за допомогою вощеного паперу та качалки.

Зокрема, потрібно масло покласти між двома великими шматками вощеного паперу. За допомогою качалки притиснути вершкове масло. Розкачати його так, як корж для пирога.

Коли вершкове масло стане товщиною приблизно 0,3 – 0,6 сантиметра, підніміть вощений папір і зніміть масло. Тоді масло стане м'яким.

Як швидко розм'якшити масло (pixabay)