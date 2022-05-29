RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цей улюблений українцями продукт знижує рівень холестерину в 25 разів

Фото: часник допоможе від хвороб серця (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Високий рівень холестерину є однією з найбільш поширених форм серцевих захворювань.

Але є одна спеція, яка може знизити рівень "поганого" холестерину в 25 разів, пише Express.

Серцеве захворювання загрожує людині, коли в артеріях накопичується занадто багато жирно-ліпідної речовини, відомої як холестерин.

Результатом цього накопичення є гіпертонія, також відома, як високий кров'яний тиск.

Високий кров'яний тиск може різко збільшити ризик серцевого нападу або інсульту. Отже, важливо підтримувати низький рівень холестерину, щоб запобігти серцево-судинним захворюванням.

Медична школа Шанхайського університету Цзяо Тонг нещодавно провела метааналіз ефективності часнику в зниженні рівня холестерину.

Метааналіз - це вивчення даних декількох незалежних досліджень з одного і того ж питання.

По суті, університет проаналізував дані інших досліджень, щоб побачити, чи призвели вони до аналогічних результатів.

Часник знижує поганий холестерин

Вони виявили, що "вплив часнику на зниження загального холестерину і ліпопротеїнів низької щільності більш помітно при більш низькому дозуванні і більш тривалому прийомі, особливо у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями".

Згідно з 22 проаналізованими дослідженнями, було виявлено, що часник ефективний для зниження загального холестерину і ліпопротеїнів низької щільності.

Часник допомагає боротися з серцевими захворюваннями (express.co.uk)

Ліпопротеїн низької щільності є одним з двох типів холестерину, інший відомий як ліпопротеїн високої щільності. Їх відмінність полягає у впливі на організм.

У той час як ліпопротеїни високої щільності необхідні для загального стану здоров'я, ліпопротеїни низької щільності накопичуються у вигляді бляшок в артеріях, викликаючи високий кров'яний тиск.

Разом з фізичними вправами також можна підтримувати баланс холестерину за допомогою відмови від куріння і зниження споживання алкоголю.

Як ми раніше писали, вчені назвали дешевий овоч, який знизить рівень холестерину і продовжить життя.

Також ми писали, як мити овочі, фрукти і зелень правильно, щоб позбутися від паразитів і патогенних бактерій.

Крім того, читайте про 5 найкорисніших овочів на планеті, які повинні їсти весь.

Читайте РБК-Україна в Google News
чеснок