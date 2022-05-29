Цей улюблений українцями продукт знижує рівень холестерину в 25 разів

Серцеве захворювання загрожує людині, коли в артеріях накопичується занадто багато жирно-ліпідної речовини, відомої як холестерин.

Результатом цього накопичення є гіпертонія, також відома, як високий кров'яний тиск.

Високий кров'яний тиск може різко збільшити ризик серцевого нападу або інсульту. Отже, важливо підтримувати низький рівень холестерину, щоб запобігти серцево-судинним захворюванням.

Медична школа Шанхайського університету Цзяо Тонг нещодавно провела метааналіз ефективності часнику в зниженні рівня холестерину.

Метааналіз - це вивчення даних декількох незалежних досліджень з одного і того ж питання.

По суті, університет проаналізував дані інших досліджень, щоб побачити, чи призвели вони до аналогічних результатів.

Часник знижує поганий холестерин

Вони виявили, що "вплив часнику на зниження загального холестерину і ліпопротеїнів низької щільності більш помітно при більш низькому дозуванні і більш тривалому прийомі, особливо у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями".

Згідно з 22 проаналізованими дослідженнями, було виявлено, що часник ефективний для зниження загального холестерину і ліпопротеїнів низької щільності.

Часник допомагає боротися з серцевими захворюваннями (express.co.uk)

Ліпопротеїн низької щільності є одним з двох типів холестерину, інший відомий як ліпопротеїн високої щільності. Їх відмінність полягає у впливі на організм.

У той час як ліпопротеїни високої щільності необхідні для загального стану здоров'я, ліпопротеїни низької щільності накопичуються у вигляді бляшок в артеріях, викликаючи високий кров'яний тиск.

Разом з фізичними вправами також можна підтримувати баланс холестерину за допомогою відмови від куріння і зниження споживання алкоголю.