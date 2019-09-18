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Про це мало хто знає: Комаровський розповів, як давати дітям ліки

STYLERЖиття    18.09.2019 - 21:40
Про це мало хто знає: Комаровський розповів, як давати дітям ліки
Комаровський розповів як правильно давати дітям ліки (фото: instagram.com/uakomar)

Доктор Євген Комаровський розповів, як уникнути отруєння ліками у дитини

Автор наукових праць з медицини і педіатр Євген Комаровський розповів, чому часто маленькі діти страждають через отруєння лікарськими препаратами. За інформацією доктора, причини всього дві – вживання дитиною ліків, залишених без нагляду, а також помилка батьків з дозою препарату. Нерідко отруєння дитини ліками закінчується в лікарні тривалою реабілітацією. Зберегти здоров'я малюка і нерви батьків допоможуть прості правила профілактики отруєння ліками, пише доктор Комаровський у своєму мікроблозі в Instagram.

Стосовно дітей раннього віку можливі дві стандартні ситуації, які можуть закінчитися отруєнням ліками:

  • дитина з'їдає залишені без нагляду таблетки, випиває солодкий сироп і т. д.;
  • батьки помиляються з дозою препарату, яка призначена лікарем або застосовується в порядку самолікування (плутають мг і мл, неправильно розводять суспензії і т. д.).

Комаровський також розповів, які правила можуть допомогти у профілактиці отруєнь ліками:

  1. Зберігайте ліки тільки в оригінальних упаковках в недоступному для дітей місці, в зачиненій шафі або контейнері (аптечці).
  2. Контролюйте терміни придатності ліків.
  3. Уважно читайте інструкції до ліків, не соромтеся задавати лікарям питання і перепитувати, переконайтеся в тому, що ви не переплутали мілілітри (мл) і міліграми (мг).
  4. Не давайте дітям своїх (дорослих) ліків і не приймайте ліки в присутності дітей, щоб виключити непотрібні наслідування.
  5. Не давайте ліки в темряві.
  6. Перш ніж давати дитині ліки, переконайтеся в тому, що слід давати саме це — прочитайте назву на упаковці, перечитайте лікарські призначення.
  7. Не лінуйтеся ховати ліки після використання.
  8. Якщо ви вирішили позбутися від прострочених ліків, подбайте про те, щоб дитина не виявила їх в сміттєвому відрі.
  9. Не називайте ліки "смачними" словами (цукеркою, соками, варенням тощо).

Про це мало хто знає: Комаровський розповів, як давати дітям ліки

Комаровський розповів, як правильно давати дітям ліки (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що раніше Комаровський нагадав батькам про важливе правило.

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