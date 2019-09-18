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Об этом мало кто знает: Комаровский рассказал, как давать детям лекарства

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 21:40
Об этом мало кто знает: Комаровский рассказал, как давать детям лекарства
Комаровский рассказал как правильно давать детям лекарства (фото: instagram.com/uakomar)

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как избежать отравления лекарствами у ребенка

Автор научных трудов по медицине и педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему часто маленькие дети страдают из-за отравления лекарственными препаратами. По информации доктора, причины всего две – употребление ребенком лекарств, оставленных без присмотра, а также ошибка родителей с дозой препарата. Нередко отравление ребенка лекарствами заканчивается в больнице длительной реабилитацией. Сохранить здоровье малыша и нервы родителей помогут простые правила профилактики отравления лекарствами, пишет доктор Комаровский в своем микроблоге в Instagram.

Применительно к детям раннего возраста возможны две стандартные ситуации, которые могут закончиться отравлением лекарствами:

  • ребенок съедает оставленные без присмотра таблетки, выпивает сладкий сироп и т. д.;
  • родители ошибаются с дозой препарата, который назначен врачом или применяется в порядке самолечения (путают мг и мл, неправильно разводят суспензии и т. д.).

Комаровский также рассказал, какие правила могут помочь в профилактике отравлений лекарствами:

  1. Храните лекарства только в оригинальных упаковках в недоступном для детей месте, в закрывающемся шкафчике или контейнере (аптечке).
  2. Контролируйте сроки годности лекарств.
  3. Внимательно читайте инструкции к лекарствам, не стесняйтесь задавать врачам вопросы и переспрашивать, убедитесь в том, что вы не перепутали милилитры (мл) и миллиграммы (мг).
  4. Не давайте детям своих (взрослых) лекарств и не принимайте лекарства в присутствии детей, чтобы исключить ненужные подражания.
  5. Не давайте лекарства в темноте.
  6. Прежде чем давать ребенку лекарство, убедитесь в том, что следует давать именно это — прочтите название на упаковке, перечитайте врачебные назначения.
  7. Не ленитесь прятать лекарства после использования.
  8. Если вы решили избавиться от просроченного лекарства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не обнаружил его в мусорном ведре.
  9. Не называйте лекарства "вкусными" словами (конфеткой, соком, вареньем и т. п.).

Об этом мало кто знает: Комаровский рассказал, как давать детям лекарства

Комаровский рассказал, как правильно давать детям лекарства (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, что ранее Комаровский напомнил родителям о важном правиле.

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