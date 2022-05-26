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100 гривень за кіло - не межа: цього року ціна гречки в Україні поб'є всі рекорди

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Четвер 26 травня 2022 17:00
100 гривень за кіло - не межа: цього року ціна гречки в Україні поб'є всі рекорди Експерт назвав причини дефіциту гречки (фото: facebook.com/vera.shestakova.2)
Автор: Микита Мельников

З кожним днем українці стикаються з підвищенням цін на крупи. Винятком не стала і гречка. Навпаки - ця крупа є лідером з подорожчання.

Прогноз щодо ціни на гречку і про причини дефіциту - читайте в нашому матеріалі нижче.

Чому гречка злетіла в ціні

З початку століття посівні площі гречаної культури скоротилися в 7 разів, що призвело до зменшення збору врожаю в 4,5 рази. Така тенденція обумовлена низькою рентабельністю культури і зміною клімату.

У той же час щорічно українці в середньому споживають 130-140 тисяч тонн гречаної крупи.

"Враховуючи скорочення посівних територій Україна почала експортувати гречку з Росії, а також Білорусі та Казахстану. Зі зрозумілих причин з початком повномасштабного вторгнення агресора, імпортувати гречку більше ми не можемо", - говорить в коментарі Styler фінансово-економічний оглядач Богдан Слуцький.

Цього року, враховуючи фактор безпеки, посівна площа гречки в Україні значно зменшилася. За даними Мінагрополітики, станом на 12 травня (пройшло 90% посівної кампанії) було посіяно лише близько 12 тисяч тонн гречки.

100 гривень за кіло - не межа: цього року ціна гречки в Україні поб'є всі рекорди

Посівна площа гречки в Україні сильно зменшилася

Враховуючи таку динаміку, цього року Україна зможе зібрати приблизно лише 20 тисяч тонн гречки при необхідному мінімумі в 100 тисяч тонн.

"Такий величезний дефіцит (понад 80 тисяч тонн) нізвідки імпортувати, тому, враховуючи великий попит на нього і низьку пропозицію, ціни продовжать зростати", - зазначає експерт.

100 гривень за кіло - не межа: цього року ціна гречки в Україні поб'є всі рекорди

Прогноз, виходячи з середньої врожайності і динамікою посіву гречки в 2022 році

Що буде з цінами на гречку

За офіційними даними Держстату, вартість одного кілограма гречки з початку року зросла мінімум на 32% - до 62 грн за кілограм. Однак у магазинах і супермаркетах вже можна побачити ціни і 80-90 гривень.

Враховуючи, зазначені аспекти, ціна на гречку, на жаль, продовжить рости, і найближчим часом ми побачимо цінники понад 100 гривень за кілограм.

"Для того, щоб у наступні роки виправити ситуацію, державі потрібно взяти під свій контроль збільшення посівних площ гречаної крупи за допомогою цільових дотацій виробників", - говорить Слуцький.

"Тільки так ми зможемо збільшити урожай гречки, позбутися від імпортної залежності і зменшити ціни для українців", - підсумовує експерт.

Раніше ми писали, що гречка в Україні може повністю зникнути з полиць магазинів.

Також читайте про те, які п'ять каш лікарі не радять їсти на сніданок.

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