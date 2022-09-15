Це можливо: українцям розповіли, як законно відмовитися від повістки

Як можна законно відмовитися від повістки

Українець може відмовитися від повістки, але на це мають бути серйозні підстави. Це можливо у таких випадках:

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (ПІБ іншої особи, наприклад);

на повістці немає відповідної печатки військкомату або військового комісара;

повістку вручає неуповноважена на це особа (ТрО чи поліція не мають права вручати повістки).

Як має виглядати повістка

Зокрема, першочергово важливо уважно перечитати вміст документа та переконатись, що повістка адресована саме вам.

Правильно складена повістка має містити:

ПІБ отримувача;

рік народження та адресу чоловіка;

місце роботи;

вид повістки;

дату, час та адресу, коли й куди необхідно з’явитися чоловіку;

назву органу, печатку, підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника військкомату.

Зазначимо, якщо повістка невірно заповнена, не варто її підписувати, то чоловік може відмовитися від неї. За відмову ніякого покарання немає.

Після відмови співробітник військкомату має скласти відповідний акт про відмову при свідках. Далі акт адресується до центру комплектування.

Важливо знати, що з призовника можуть стягнути штраф у розмірі від 850 до 1700 грн лише у випадку, якщо було порушено правила військового обліку.

Також необхідно знати, що військовий облік не означає, що військовозобов’язаного одразу відправлять на фронт. У військкоматі буде інформація про людину, і за потреби її можуть мобілізувати.

Експерт каже, якщо не стати на військовий облік, можлива кримінальна відповідальність. За ухилення передбачена стаття 337 Кримінального кодексу - від 5100 до 8500 грн або виправні роботи до одного року.

Що не є підставою для відмови від повістки

Якщо у людини "білий" військовий квиток, у якому особу визначають непридатною або обмежено придатною до служби. Навіть ті, хто непридатний до служби, повинні прибути до ТЦК та СП.

Зокрема, там вони повинні надати відповідне посвідчення про те, що вони виключені з військового обліку, або надати документи, що підтверджують виключення з обліку, задля уникнення додаткових запитань.

Буває так, що інколи за станом здоров’я особа є непридатною до служби взагалі, але є особи, котрі непридатні до служби у мирний час і водночас обмежено придатні у воєнний час. Це означає, що військовослужбовець може виконувати штабну чи тилову роботу, служити у штабах, комісаріатах.

Також якщо ж у потенційно мобілізованого є пристаркуваті батьки або близькі родичі, які за станом здоров’я потребують постійного догляду, то вас можуть звільнити від проходження військової служби.

Проте на підтвердження таких обставин необхідно пред’явити у ТЦК та СП документи, зокрема медичні висновки закладу охорони здоров’я.

Чи йти у військкомат, якщо не ставив підпис у повістці

Непоодинокі випадки, коли повістку вручили, проте призовник за неї не розписувався. Або прийшли за адресою проживання потенційного мобілізованого, а його не було вдома, і повістку отримала дружина.

У цьому випадку важливим є факт обов’язкового особистого вручення повістки і із підписом того, хто її одержує. Тобто у разі відсутності повідомлення (повістки), обов’язку з`явитися до ТЦК та СП не виникає.

Телефонна розмова також не є належним способом повідомлення військовозобов’язаного і такий порядок не передбачений законодавством.