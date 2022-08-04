"Це тотальний опір": житель Херсона розповів, як партизани протистоять окупантам

Після того як російські солдати стали відривати вогонь, щоб розігнати мітинги та протести мирних жителів Херсона проти окупації, українці опір не припинили - воно стало прихованим.

"Рух опору величезний. Це тотальний опір", - говорить журналістам один з представників цієї прихованої армії.

Чоловік також розповідає, як партизани діють в тилу ворога.

"Дивитися. Хтось їде за кермом. Люди знають, що є військова база, яку окупанти захопили. Тому люди йдуть повз і знімають все це на відео. Таким чином ми дізнаємося, яка зброя є у росіян", - повідомляє боєць.

Далі цю інформацію передають українським військовим. А інша група використовує безпілотники, які запускають на лінії фронту - вистежують додаткові цілі.

Херсонці не миряться з окупацією військами РФ рідного краю (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)

Херсонці - цивільні, не військові - долучилися до боротьби, щоб припинити окупацію рідного міста. Та опір пов'язаний з великим ризиком, оскільки російські окупанти відомі своїми звірствами.

Так, одного з партизанів Дениса Миронова загарбники спіймали, коли він збирав розвіддані та зброю для захисників України. Чоловіка тримали під вартою і побили до смерті.

Денис Миронов був жорстоко вбитий російськими окупантами (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)

Мати Дениса має докази, що її сина катували співробітники російського ФСБ.

"Вони побили його просто до смерті. Прив'язали його до дверей, обмотали йому голову скотчем, і так побили мого сина, що з першого удару зламали йому ребра. Ребра пробили легені. Він не міг рухатися. Він не міг ані лягти, ані навіть стояти. Я послала до ФСБ запит з проханням надати інформацію, як Денис помер. Але відповіді не отримала", - розповідає жінка.

Мама Дениса Миронова розповіла, як загинув її син герой (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)

У Херсонській області в останні тижні та дні ЗСУ знищили ряд російських складів з боєприпасами, а також завдали ударів по ключових мостах з метою знищити шляхи постачання ворожої армії.

"Так виглядає опір", - каже херсонський партизан, який був змушений покинути рідне місто, щоб уникнути полону за свою підпільну діяльність.

Чоловік також зазначає, що росіяни мають дуже малу підтримку серед місцевих. Інтервенти в Херсоні залякують жителів і фізично, і психологічно, але "я вам скажу - люди все одно хочуть жити в Україні, а не в Росії".

Житель Херсона розповів про партизанський рух (фото: скріншот відео youtube.com/BBCUkrainian)

"Хочуть повернути те мирне життя, яке було до 24 лютого. Багато жителів тільки й чекають, щоб Херсон звільнили, щоб це знову була Україна", - розповідає він.

Також партизани кажуть, що якщо ця війна набуде інших масштабів, вони готові вийти з тіні.

Відео: партизан з Херсона розповів про рух опору російським окупантам