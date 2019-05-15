Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком "мовного закону"

"Мовний закон" набуде чинності через два місяці після публікації
Президент Петро Порошенко підписав "мовний закон" і зазначив, що він ніяк не зачіпає жодної мови нацменшин, які проживають в Україні. Чинний глава держави поставив підпис під законопроектом №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної 15 травня 2019 року, і в мережі цей день вже назвали історичним.
Нагадаємо, що саме ухвалення закону супроводжувалося жвавими дискусіями, після схвалення у Верховній Раді 25 квітня 278-ма голосами "за", підписанню спікером Андрієм Парубієм та публікації "мовного закону" намагалися перешкодити, але Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позовної заяви.
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
До слова, раніше Порошенко пояснював, що робота над цим законом тривала кілька років і за цей час "з нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес".
Додамо також, що новообраний президент Володимир Зеленський пообіцяв проаналізувати "мовний закон" після інавгурації.
Відео: facebook.com/petroporoshenko
Як написав у своєму Facebook прес-секретаря президента Петра Порошенка Святослава Цеголко після підписання закону, "мрії цілих поколінь - тепер реальність".
Скрін коментарів: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт також відреагував на подію.
"Це наш день", - лаконічно зазначив він на Facebook-сторінці.
Скрін коментарів: facebook.com/serhiy.kvit
Користувачі мережі активно діляться своїми враженнями після підписання "мовного закону" Порошенком. Багато хто вказує на цю подію як одне з найважливіших досягнень в плані захисту української мови за роки незалежності держави. В той же час знаходяться і скептичні зауваження про те, що нібито радіти тут нічому, треба зосереджуватися на економічних питаннях, а не мовних.
Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua
Скрін коментарів: facebook.com/pg/petroporoshenko
Нагадаємо, раніше Styler писав про те, чим загрожує порушення "мовного закону".
Додамо, що відразу після схвалення закону українці тріумфували під стінами Верховної Ради.