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Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком "мовного закону"

STYLERЖиття    15.05.2019 - 17:54
Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком "мовного закону"
Ілюстративне фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

"Мовний закон" набуде чинності через два місяці після публікації

Президент Петро Порошенко підписав "мовний закон" і зазначив, що він ніяк не зачіпає жодної мови нацменшин, які проживають в Україні. Чинний глава держави поставив підпис під законопроектом №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної 15 травня 2019 року, і в мережі цей день вже назвали історичним.

Нагадаємо, що саме ухвалення закону супроводжувалося жвавими дискусіями, після схвалення у Верховній Раді 25 квітня 278-ма голосами "за", підписанню спікером Андрієм Парубієм та публікації "мовного закону" намагалися перешкодити, але Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позовної заяви.

Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

До слова, раніше Порошенко пояснював, що робота над цим законом тривала кілька років і за цей час "з нього прибрали і каральні інспекції та структури, які б могли тиснути на бізнес".

Додамо також, що новообраний президент Володимир Зеленський пообіцяв проаналізувати "мовний закон" після інавгурації.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

Як написав у своєму Facebook прес-секретаря президента Петра Порошенка Святослава Цеголко після підписання закону, "мрії цілих поколінь - тепер реальність".

Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;

Скрін коментарів: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергій Квіт також відреагував на подію.

"Це наш день", - лаконічно зазначив він на Facebook-сторінці.

Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;

Скрін коментарів: facebook.com/serhiy.kvit

Користувачі мережі активно діляться своїми враженнями після підписання "мовного закону" Порошенком. Багато хто вказує на цю подію як одне з найважливіших досягнень в плані захисту української мови за роки незалежності держави. В той же час знаходяться і скептичні зауваження про те, що нібито радіти тут нічому, треба зосереджуватися на економічних питаннях, а не мовних. 

  • "За місяць напідписівав більше ніж за 5 років"
  • "Почитаєш це коменти і відразу все стає зрозуміло, не заслужили ми гарною і цивілізованого життя! Одні образи та жовч, навіть до не знайомих людей! Печаль і смуток! А закон хороший! Слава Україні!"
  • "Ну що, легше стало?"
  • "Важливіше нікуди!"
  • "І що хорошого в цьому? У нас стала більше пенсія? Квартплата, комунальні стали дешевше? Ми стали жити як в Європі? Всі дороги у нас відремонтовані?"

Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;

Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;

Скрін коментарів: facebook.com/www.rbc.ua

  • "Я російськомовна людина, але дуже любить країну, в який народилася, народила своїх дітей, дочекалася онуків. І я дуже рада підписанню саме цього закону, тому що, як людина грамотна, розумію його значимість - це головний атрибут будь-якої державності - мова є підтвердженням початкового етносу даної території і ніяк не обмежує права людей багатьох інших мов, історично заселених в Україні! Дякую вам, пане президент!"
  • "Дякую, пане президент! Ми чекали на цей закон так довго, 28 років!"
  • "Російськомовна в побуті, але безмежно вдячна Верховній Раді і пану президенту за проведену титанічну роботу!"
  • "Поки ще чинний президент дуже вчасно і голосно грякнув дверима на своєму виході. Головне щоб всі українці, незважаючи на те, кого підтримали на виборах, зрозуміли, що ніхто і ніколи більше не буде мати право скасувати або змінити цей закон. Це просто святе, як і євроатлантичний зовнішній вектор розвитку і єдина українська православна церква. Є надія що новий президент з новою владою почнуть дійсно займатися боротьбою з корупцією і поліпшенням добробуту кожного громадянина, як і обіцяли, а ми це все жорстко проконтролюємо";
  • "Ну, ось що тут додати!? Або ти українець по духу, і ти вітаєш Закон, чи твій дух межами України, і тоді ти шукатимеш бліх"...

Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;Це святе: реакція мережі на підписання Порошенком &quot;мовного закону&quot;

Скрін коментарів: facebook.com/pg/petroporoshenko

Нагадаємо, раніше Styler писав про те, чим загрожує порушення "мовного закону".

Додамо, що відразу після схвалення закону українці тріумфували під стінами Верховної Ради.

Повний текст "мовного закону" можуть оприлюднити після підписання президентом Сьогодні наш день перемоги: українці тріумфують через ухвалення "мовного закону"
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