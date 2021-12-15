"Це серйозна проблема": Комаровський попередив про наслідки вживання молочного

За словами заслуженого лікаря, є деякі народності, у яких в культурі в принципі не прийнято вживати молочні продукти. Але вони якось живуть і ні в чому не мають потреби.

Що дає нам вживання молочних продуктів?

Це звичайно ж набір вуглеводів, білків, жирів, який потрібен як дитині, так і дорослому.

У молочних продуктах є кальцій, який потрібен дитині для росту. Але кальцію дуже багато у всій зелені, рибі (особливо дрібній), бобових, крупах.

Білок, що міститься в молоці, також можна легко замінити м'ясом, рибою, яйцями і так далі.

Вітаміну D багато в жирних молочних молочних продуктах, таких як масло. Але отримати його ми можемо завдяки сонцю, вживанню жирної риби, яєчних білків, препаратів з вітаміном.

Чим небезпечне надмірне вживання молока?

Якщо вживати багато молока, виявляється інша проблема. Адже кальцій - прямий антагоніст заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.

"Останнім часом медична наука взагалі переглядає рекомендації, що молока треба багато. У США з'ясували, що люди, які п'ють три і більше склянки молока в день, не здоровіші за тих, хто цього не робить", - говорить педіатр.

Лікар нагадав, що незбиране коров'яче (козяче) молоко в принципі небезпечно дітям першого року життя і небажано дітям до 2-3 років. Це правило не стосується молочних продуктів або адаптованих молочних сумішей.

Комаровський дійшов до висновку, що жити без "молочки" можна, але це збіднює раціон. Головне - знати у вживанні таких продуктів міру.