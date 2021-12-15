"Це серйозна проблема": Комаровський попередив про наслідки вживання молочного

Доктор Комаровський відповів на важливе питання: Чи є життя без молочного? Педіатр розповів, чим можна замінити молочні продукти, скільки потрібно вживати таких продуктів, і які негативні наслідки можуть бути, якщо "молочкою" зловживати.
Про це медик розповів на своєму каналі YouTube.
За словами заслуженого лікаря, є деякі народності, у яких в культурі в принципі не прийнято вживати молочні продукти. Але вони якось живуть і ні в чому не мають потреби.
Це звичайно ж набір вуглеводів, білків, жирів, який потрібен як дитині, так і дорослому.
У молочних продуктах є кальцій, який потрібен дитині для росту. Але кальцію дуже багато у всій зелені, рибі (особливо дрібній), бобових, крупах.
Білок, що міститься в молоці, також можна легко замінити м'ясом, рибою, яйцями і так далі.
Вітаміну D багато в жирних молочних молочних продуктах, таких як масло. Але отримати його ми можемо завдяки сонцю, вживанню жирної риби, яєчних білків, препаратів з вітаміном.
Якщо вживати багато молока, виявляється інша проблема. Адже кальцій - прямий антагоніст заліза. Якщо в кишечнику багато кальцію, залізо не засвоюється.
"Останнім часом медична наука взагалі переглядає рекомендації, що молока треба багато. У США з'ясували, що люди, які п'ють три і більше склянки молока в день, не здоровіші за тих, хто цього не робить", - говорить педіатр.
Лікар нагадав, що незбиране коров'яче (козяче) молоко в принципі небезпечно дітям першого року життя і небажано дітям до 2-3 років. Це правило не стосується молочних продуктів або адаптованих молочних сумішей.
Комаровський дійшов до висновку, що жити без "молочки" можна, але це збіднює раціон. Головне - знати у вживанні таких продуктів міру.
Раніше доктор Комаровський також розповів, після якого питання, яке ви ставите собі два дні поспіль, потрібно терміново звертатися до лікаря.
Також знаменитий педіатр назвав єдиний вітамін, який потрібно приймати додатково.