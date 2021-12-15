"Это серьезная проблема": Комаровский предупредил о последствиях употребления молочного

Доктор Комаровский ответил на важный вопрос: Есть ли жизнь без молочного? Педиатр рассказал, чем можно заменить молочные продукты, сколько нужно употреблять таких продуктов, и какие негативные последствия могут быть, если "молочкой" злоупотреблять.
Об этом медик рассказал на своем канале YouTube.
По словам заслуженного врача, есть некоторые народности, у которых в культуре в принципе не принято употреблять молочные продукты. Но они как-то живут и ни в чем не нуждаются.
Это конечно же набор углеводов, белков, жиров, который нужен как ребенку, так и взрослому.
В молочных продуктах есть кальций, который нужен ребенку для роста. Но кальция очень много во всей зелени, рыбе (особенно мелкой), бобовых, крупах.
Белок, содержащийся в молоке, также можно легко заменить мясом, рыбой, яйцами и так далее.
Витамина D много в жирных молочных молочных продуктах, таких как масло. Но получить его мы можем благодаря солнцу, употреблению жирной рыбы, яичным белкам, препаратам с витамином.
Если употреблять много молока, выявляется другая проблема. Ведь кальций - прямой антагонист железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.
"В последнее время медицинская наука вообще пересматривает рекомендации, что молока надо много. В США выяснили, что люди, которые пьют три и больше стакана молока в день, не здоровее тех, кто этого не делает", - говорит педиатр.
Врач напомнил, что цельное коровье (козье) молоко в принципе опасно детям первого года жизни и нежелательно детям до 2-3 лет. Это правило не касается молочных продуктов или адаптированных молочных смесей.
Комаровский подвел итог, что жить без "молочки" можно, но это обедняет рацион. Главное - знать в употреблении таких продуктов меру.
Ранее доктор Комаровский также рассказал, после какого вопроса, который вы задаете себе два дня подряд, нужно срочно обращаться к врачу.
Также знаменитый педиатр назвал единственный витамин, который нужно принимать дополнительно.